https://ria.ru/20250407/primakov-2009803922.html
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID - РИА Новости, 07.04.2025
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:25:00+03:00
2025-04-07T14:25:00+03:00
2025-04-07T14:25:00+03:00
евгений примаков
агентство по международному развитию сша
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:0:2658:1495_1920x0_80_0_0_ca834753bcbf2cc6b6160f0986c48c02.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отметив, что не испытывает радости из-за его ликвидации. "Если они раньше тратили огромные средства на гендерное равенство у пингвинов и другую ерунду, то сейчас будут разумнее тратить эти средства. Хорошо ли будет от этого Российской Федерации? Я не уверен. Поэтому бурной радости от происходящего не испытывал бы", - сказал Примаков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он убежден, что агентство окончательно не прекратит свою работу. "Сейчас поменяется человек у ящика с деньгами в USAID. Оно будет называться как-то иначе, но при этом никуда не денется", - полагает Примаков. По его мнению, Россотрудничеству не нужно равняться на USAID. "Мы не должны строить нашу политику, работу и мероприятия с оглядкой на "а что там у USAID? У нас есть наши проекты и программы", - отметил Примаков.
https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html
https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:0:2580:1935_1920x0_80_0_0_efdec767a235a1d89baf902a94750f5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений примаков, агентство по международному развитию сша, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Евгений Примаков, Агентство по международному развитию США, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID
Глава Россотрудничества Примаков заявил, что не рад ликвидации USAID