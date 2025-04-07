https://ria.ru/20250407/primakov-2009803922.html

Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID

Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID - РИА Новости, 07.04.2025

Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:25:00+03:00

2025-04-07T14:25:00+03:00

2025-04-07T14:25:00+03:00

евгений примаков

агентство по международному развитию сша

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отметив, что не испытывает радости из-за его ликвидации. "Если они раньше тратили огромные средства на гендерное равенство у пингвинов и другую ерунду, то сейчас будут разумнее тратить эти средства. Хорошо ли будет от этого Российской Федерации? Я не уверен. Поэтому бурной радости от происходящего не испытывал бы", - сказал Примаков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он убежден, что агентство окончательно не прекратит свою работу. "Сейчас поменяется человек у ящика с деньгами в USAID. Оно будет называться как-то иначе, но при этом никуда не денется", - полагает Примаков. По его мнению, Россотрудничеству не нужно равняться на USAID. "Мы не должны строить нашу политику, работу и мероприятия с оглядкой на "а что там у USAID? У нас есть наши проекты и программы", - отметил Примаков.

https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений примаков, агентство по международному развитию сша, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире