Рейтинг@Mail.ru
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/primakov-2009803922.html
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID - РИА Новости, 07.04.2025
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:25:00+03:00
2025-04-07T14:25:00+03:00
евгений примаков
агентство по международному развитию сша
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:0:2658:1495_1920x0_80_0_0_ca834753bcbf2cc6b6160f0986c48c02.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отметив, что не испытывает радости из-за его ликвидации. "Если они раньше тратили огромные средства на гендерное равенство у пингвинов и другую ерунду, то сейчас будут разумнее тратить эти средства. Хорошо ли будет от этого Российской Федерации? Я не уверен. Поэтому бурной радости от происходящего не испытывал бы", - сказал Примаков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он убежден, что агентство окончательно не прекратит свою работу. "Сейчас поменяется человек у ящика с деньгами в USAID. Оно будет называться как-то иначе, но при этом никуда не денется", - полагает Примаков. По его мнению, Россотрудничеству не нужно равняться на USAID. "Мы не должны строить нашу политику, работу и мероприятия с оглядкой на "а что там у USAID? У нас есть наши проекты и программы", - отметил Примаков.
https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html
https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572306635_0:0:2580:1935_1920x0_80_0_0_efdec767a235a1d89baf902a94750f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений примаков, агентство по международному развитию сша, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Евгений Примаков, Агентство по международному развитию США, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Глава Россотрудничества прокомментировал ликвидацию USAID

Глава Россотрудничества Примаков заявил, что не рад ликвидации USAID

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) может продолжить свою работу, поменяв название и "человека у ящика с деньгами", заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, отметив, что не испытывает радости из-за его ликвидации.
"Если они раньше тратили огромные средства на гендерное равенство у пингвинов и другую ерунду, то сейчас будут разумнее тратить эти средства. Хорошо ли будет от этого Российской Федерации? Я не уверен. Поэтому бурной радости от происходящего не испытывал бы", - сказал Примаков на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Reuters сообщило о сроках увольнения всех сотрудников USAID
1 апреля, 21:10
Он убежден, что агентство окончательно не прекратит свою работу. "Сейчас поменяется человек у ящика с деньгами в USAID. Оно будет называться как-то иначе, но при этом никуда не денется", - полагает Примаков.
По его мнению, Россотрудничеству не нужно равняться на USAID. "Мы не должны строить нашу политику, работу и мероприятия с оглядкой на "а что там у USAID? У нас есть наши проекты и программы", - отметил Примаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп планирует объединить USAID с Госдепом, сообщил CBS
3 февраля, 20:07
 
Евгений ПримаковАгентство по международному развитию СШАФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала