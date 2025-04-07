Глава ПМР призвал Тирасполь и Кишинев искать компромиссы
Глава ПМР Красносельский: Тирасполю и Кишиневу необходимо искать компромиссы
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Тирасполю и Кишиневу необходимо вести диалог и искать компромиссы, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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"Ни газовый кризис, ни недопущение приднестровцев к участию в выборах, проходящих в Молдове, ни экономическое давление, никакое иное давление на наших граждан не помогут. Поможет только понимание, диалог, компромисс – встречное движение", – сказал Красносельский на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) на переговорах по приднестровскому урегулированию Доротой Длоучи-Сулигой.
Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что Молдавия целенаправленно блокирует работу легитимного, признанного и доказавшего свою эффективность переговорного формата "5+2".
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По его словам, отсылки к тому, что собрать участников формата "5+2" нельзя собрать из-за сложности российско-украинских взаимоотношений, безосновательны. "Важные вопросы остаются нерешенными. Возникают новые проблемы, которые также ложатся в архив – архив проблем, а не их решений", - отметил Красносельский.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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