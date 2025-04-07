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Глава ПМР призвал Тирасполь и Кишинев искать компромиссы - РИА Новости, 07.04.2025
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15:35 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/pridnestrove-2009822118.html
Глава ПМР призвал Тирасполь и Кишинев искать компромиссы
Глава ПМР призвал Тирасполь и Кишинев искать компромиссы - РИА Новости, 07.04.2025
Глава ПМР призвал Тирасполь и Кишинев искать компромиссы
Тирасполю и Кишиневу необходимо вести диалог и искать компромиссы, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:35:00+03:00
2025-04-07T15:35:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
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вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Тирасполю и Кишиневу необходимо вести диалог и искать компромиссы, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Ни газовый кризис, ни недопущение приднестровцев к участию в выборах, проходящих в Молдове, ни экономическое давление, никакое иное давление на наших граждан не помогут. Поможет только понимание, диалог, компромисс – встречное движение", – сказал Красносельский на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) на переговорах по приднестровскому урегулированию Доротой Длоучи-Сулигой. Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что Молдавия целенаправленно блокирует работу легитимного, признанного и доказавшего свою эффективность переговорного формата "5+2". По его словам, отсылки к тому, что собрать участников формата "5+2" нельзя собрать из-за сложности российско-украинских взаимоотношений, безосновательны. "Важные вопросы остаются нерешенными. Возникают новые проблемы, которые также ложатся в архив – архив проблем, а не их решений", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006361049.html
https://ria.ru/20250401/kishinev-2008649784.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, евросоюз, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, Евросоюз, ОБСЕ
Глава ПМР призвал Тирасполь и Кишинев искать компромиссы

Глава ПМР Красносельский: Тирасполю и Кишиневу необходимо искать компромиссы

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Тирасполю и Кишиневу необходимо вести диалог и искать компромиссы, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«
"Ни газовый кризис, ни недопущение приднестровцев к участию в выборах, проходящих в Молдове, ни экономическое давление, никакое иное давление на наших граждан не помогут. Поможет только понимание, диалог, компромисс – встречное движение", – сказал Красносельский на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) на переговорах по приднестровскому урегулированию Доротой Длоучи-Сулигой.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Молдавия не готовится напасть на Приднестровье, заявил глава ПМР
21 марта, 06:47
Лидер Приднестровья также обратил внимание на то, что Молдавия целенаправленно блокирует работу легитимного, признанного и доказавшего свою эффективность переговорного формата "5+2".
«
По его словам, отсылки к тому, что собрать участников формата "5+2" нельзя собрать из-за сложности российско-украинских взаимоотношений, безосновательны. "Важные вопросы остаются нерешенными. Возникают новые проблемы, которые также ложатся в архив – архив проблем, а не их решений", - отметил Красносельский.
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Санду отказалась делиться с Приднестровьем помощью от ЕС
1 апреля, 14:23
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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14 февраля, 16:13
 
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