Рейтинг@Mail.ru
Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:10 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/post-2009815049.html
Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру
Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру - РИА Новости, 07.04.2025
Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру
Рыба разрешена во время Великого поста в Благовещение в силу того, что это величайший выпадающий на него праздник, а икра на Лазареву субботу – наследие... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:10:00+03:00
2025-04-07T15:10:00+03:00
религия
религиозные праздники
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иерусалим
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92747/34/927473489_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_09843f0bc15de8c1eaa69ffccd4a6672.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Рыба разрешена во время Великого поста в Благовещение в силу того, что это величайший выпадающий на него праздник, а икра на Лазареву субботу – наследие греческого православия, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). В период поста православным положено воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов, алкоголя, яиц и рыбы. Рыба разрешается в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье, 13 апреля в 2025 году). В Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья разрешено есть икру. "Благовещение это единственный двунадесятый, то есть самый крупный праздник в течение Великого поста. В редчайших случаях он приходился на время после Пасхи. То есть это "ведущий" праздник в ходе Великого поста, и ему дается, так сказать, привилегия праздничного блюда для монахов. Мы говорим об уставе церковном – Типиконе, который распространяется на монашествующих. А люди гражданской жизни, которые так и так едят рыбу, пускай по-другому устраивают свое угощение, продолжая соблюдать постные обычаи, исключая мясную и молочную пищу", – рассказал Маркиш агентству. Вербное воскресенье, пояснил он, приходится на Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой, – и технически не входит непосредственно в Великий пост. А накануне него разрешена не рыба, а икра, в силу следования еще греческой традиции, не рассматривающей икру как деликатес. "Для русских людей икра – это деликатес, угощение не дешевое, в отличие от греков", – сказал Маркиш. Пищевые установки церковного устава направлены на монашествующих, а не на мирян, заключил он. "Патриарх Кирилл говорил говорил не раз о том, какую большую ошибку совершают те, кто пытается применять пищевые положения устава к общегражданской жизни России в XXI веке. Это жизнь, это питание устроено по старинным обычаям Русской церкви, гораздо более взвешенным, осторожным, сбалансированным образом относящимся к нашей жизненной среде. А основной принцип сдержанный и сбалансированный, и он состоит в очень простой вещи: мясной и молочной пищи мы избегаем", – сказал иеромонах.
https://ria.ru/20250407/blagosvyaschenie-2009722980.html
https://ria.ru/20250404/blagoveschenie-2009428292.html
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92747/34/927473489_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_c20744db2082ebe83d80093ebf3e552f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религиозные праздники, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), иерусалим, россия
Религия, Религиозные праздники, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иерусалим, Россия
Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру

Иеромонах Макарий: рыба разрешена во время Великого поста в Благовещение

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПравославные верующие на утренней службе в Храме Христа Спасителя
Православные верующие на утренней службе в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Рыба разрешена во время Великого поста в Благовещение в силу того, что это величайший выпадающий на него праздник, а икра на Лазареву субботу – наследие греческого православия, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
В период поста православным положено воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов, алкоголя, яиц и рыбы. Рыба разрешается в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье, 13 апреля в 2025 году). В Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья разрешено есть икру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и прихожане выпускают голубей после божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 5-ю седмицу Великого поста - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Священник рассказал о смысле праздника Благовещения
Вчера, 03:08
"Благовещение это единственный двунадесятый, то есть самый крупный праздник в течение Великого поста. В редчайших случаях он приходился на время после Пасхи. То есть это "ведущий" праздник в ходе Великого поста, и ему дается, так сказать, привилегия праздничного блюда для монахов. Мы говорим об уставе церковном – Типиконе, который распространяется на монашествующих. А люди гражданской жизни, которые так и так едят рыбу, пускай по-другому устраивают свое угощение, продолжая соблюдать постные обычаи, исключая мясную и молочную пищу", – рассказал Маркиш агентству.
Вербное воскресенье, пояснил он, приходится на Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой, – и технически не входит непосредственно в Великий пост. А накануне него разрешена не рыба, а икра, в силу следования еще греческой традиции, не рассматривающей икру как деликатес.
"Для русских людей икра – это деликатес, угощение не дешевое, в отличие от греков", – сказал Маркиш.
Пищевые установки церковного устава направлены на монашествующих, а не на мирян, заключил он.
"Патриарх Кирилл говорил говорил не раз о том, какую большую ошибку совершают те, кто пытается применять пищевые положения устава к общегражданской жизни России в XXI веке. Это жизнь, это питание устроено по старинным обычаям Русской церкви, гораздо более взвешенным, осторожным, сбалансированным образом относящимся к нашей жизненной среде. А основной принцип сдержанный и сбалансированный, и он состоит в очень простой вещи: мясной и молочной пищи мы избегаем", – сказал иеромонах.
Икона Благовещение, написанная художником Яковым Капковым в 1852 году, из собрания Государственной Третьяковской галереи на выставке Святая Земля в русском искусстве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Благовещение Богородицы: что можно и нельзя делать, сильные молитвы
4 апреля, 19:28
 
РелигияРелигиозные праздникиРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ИерусалимРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала