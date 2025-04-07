https://ria.ru/20250407/post-2009815049.html

Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру

Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру - РИА Новости, 07.04.2025

Иеромонах рассказал, в какие дни в Великий пост можно есть рыбу и икру

Рыба разрешена во время Великого поста в Благовещение в силу того, что это величайший выпадающий на него праздник, а икра на Лазареву субботу – наследие... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:10:00+03:00

2025-04-07T15:10:00+03:00

2025-04-07T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Рыба разрешена во время Великого поста в Благовещение в силу того, что это величайший выпадающий на него праздник, а икра на Лазареву субботу – наследие греческого православия, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). В период поста православным положено воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов, алкоголя, яиц и рыбы. Рыба разрешается в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье, 13 апреля в 2025 году). В Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья разрешено есть икру. "Благовещение это единственный двунадесятый, то есть самый крупный праздник в течение Великого поста. В редчайших случаях он приходился на время после Пасхи. То есть это "ведущий" праздник в ходе Великого поста, и ему дается, так сказать, привилегия праздничного блюда для монахов. Мы говорим об уставе церковном – Типиконе, который распространяется на монашествующих. А люди гражданской жизни, которые так и так едят рыбу, пускай по-другому устраивают свое угощение, продолжая соблюдать постные обычаи, исключая мясную и молочную пищу", – рассказал Маркиш агентству. Вербное воскресенье, пояснил он, приходится на Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой, – и технически не входит непосредственно в Великий пост. А накануне него разрешена не рыба, а икра, в силу следования еще греческой традиции, не рассматривающей икру как деликатес. "Для русских людей икра – это деликатес, угощение не дешевое, в отличие от греков", – сказал Маркиш. Пищевые установки церковного устава направлены на монашествующих, а не на мирян, заключил он. "Патриарх Кирилл говорил говорил не раз о том, какую большую ошибку совершают те, кто пытается применять пищевые положения устава к общегражданской жизни России в XXI веке. Это жизнь, это питание устроено по старинным обычаям Русской церкви, гораздо более взвешенным, осторожным, сбалансированным образом относящимся к нашей жизненной среде. А основной принцип сдержанный и сбалансированный, и он состоит в очень простой вещи: мясной и молочной пищи мы избегаем", – сказал иеромонах.

https://ria.ru/20250407/blagosvyaschenie-2009722980.html

https://ria.ru/20250404/blagoveschenie-2009428292.html

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религиозные праздники, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), иерусалим, россия