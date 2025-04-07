https://ria.ru/20250407/posol-2009733485.html

Посол Белоруссии в Швейцарии обвинил западные СМИ в нетерпимости

Посол Белоруссии в Швейцарии обвинил западные СМИ в нетерпимости - РИА Новости, 07.04.2025

Посол Белоруссии в Швейцарии обвинил западные СМИ в нетерпимости

Западные мейнстримовые СМИ стали крайне нетерпимо относиться к любой альтернативной информации, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:39:00+03:00

2025-04-07T07:39:00+03:00

2025-04-07T07:39:00+03:00

белоруссия

франция

швейцария

европарламент

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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Западные мейнстримовые СМИ стали крайне нетерпимо относиться к любой альтернативной информации, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "Западные политики и СМИ после развала СССР в какой-то момент уверовали в собственную непогрешимость и стали с невиданным ранее апломбом и надменностью "учить жизни" другие государства и народы. Характерно, что так называемая независимая пресса с годами стала крайне нетерпимо, а порой и агрессивно относиться к любой альтернативной информации, которая не вписывается в заданные нарративы, которая разрывает их шаблоны и опровергает тот поток лжи, который годами методично изливался на страны постсоветского пространства. И Беларусь в этом плане не исключение, а скорее, наоборот, удобная", - сказал он. Ганевич добавил, что Белоруссия принимает против этого тренда асимметричные меры, повышает открытость и доступность страны, а также расширяет перечень государств, граждане которых могут приехать в рамках безвизового режима. "С марта 2025 года для зарубежных гостей имеется также возможность оформить электронную белорусскую визу. Поэтому милости просим, Беларусь всегда открыта для тех, кто хочет приехать к нам с добрыми намерениями", - добавил дипломат. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.

https://ria.ru/20250405/posol-2009476625.html

https://ria.ru/20250405/posol-2009469870.html

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белоруссия, франция, швейцария, европарламент