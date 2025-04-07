Посол Белоруссии в Швейцарии оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией
Посол Ганевич: отказ ЦЕРН от сотрудничества с российскими учеными красноречив
© AP Photo / Martial TrezziniТоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы
© AP Photo / Martial Trezzini
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво" характеризует западных партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"У нас нет конкретной статистики по ученым из Беларуси, которые работали в рамках данного проекта. Однако сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной "культуры отмены" в спорте, сфере культуры и других областях и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров", - сказал он.
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ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.
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