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Посол Белоруссии в Швейцарии оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.04.2025
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07:32 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/posol-2009733128.html
Посол Белоруссии в Швейцарии оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией
Посол Белоруссии в Швейцарии оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.04.2025
Посол Белоруссии в Швейцарии оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией
Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво"... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:32:00+03:00
2025-04-07T07:32:00+03:00
россия
белоруссия
дубна
михаил ковальчук
мария захарова
владимир путин
европейская организация ядерных исследований (церн)
объединенный институт ядерных исследований
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво" характеризует западных партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "У нас нет конкретной статистики по ученым из Беларуси, которые работали в рамках данного проекта. Однако сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной "культуры отмены" в спорте, сфере культуры и других областях и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров", - сказал он. ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств. Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.
https://ria.ru/20241130/tsern-1986599728.html
https://ria.ru/20240927/tsern-1974972237.html
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россия, белоруссия, дубна, михаил ковальчук, мария захарова, владимир путин, европейская организация ядерных исследований (церн), объединенный институт ядерных исследований, курчатовский институт
Россия, Белоруссия, Дубна, Михаил Ковальчук, Мария Захарова, Владимир Путин, Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), Объединенный институт ядерных исследований, Курчатовский институт
Посол Белоруссии в Швейцарии оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с Россией

Посол Ганевич: отказ ЦЕРН от сотрудничества с российскими учеными красноречив

© AP Photo / Martial TrezziniТоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Martial Trezzini
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества со специалистами, имеющими связи с Россией и Белоруссией "красноречиво" характеризует западных партнеров, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"У нас нет конкретной статистики по ученым из Беларуси, которые работали в рамках данного проекта. Однако сам подход к белорусским и российским исследователям укладывается в канву западной "культуры отмены" в спорте, сфере культуры и других областях и красноречиво характеризует наших так называемых партнеров", - сказал он.
Глобус — символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН
30 ноября 2024, 07:48
ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Линейный ускоритель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Около 90 российских ученых сменили институты и продолжат работать с ЦЕРН
27 сентября 2024, 04:08
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее осудили в заявлении агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии.
Петербургский институт ядерной физики - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Российские ученые готовятся к прекращению сотрудничества с ЦЕРН
23 сентября 2024, 07:55
 
РоссияБелоруссияДубнаМихаил КовальчукМария ЗахароваВладимир ПутинЕвропейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)Объединенный институт ядерных исследованийКурчатовский институт
 
 
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