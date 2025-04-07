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Посол Белоруссии заявил о давлении на Берн из-за конференции по Украине

Посол Белоруссии заявил о давлении на Берн из-за конференции по Украине - РИА Новости, 07.04.2025

Посол Белоруссии заявил о давлении на Берн из-за конференции по Украине

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что на Берн было оказано определенное давление извне при... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T04:57:00+03:00

2025-04-07T04:57:00+03:00

2025-04-07T04:57:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что на Берн было оказано определенное давление извне при организации конференции по Украине в июне 2024 года, на которую Россия и Белоруссия в итоге не были приглашены. "В белорусской дипломатии сохранись такие понятия, как такт и этика. Если Швейцария не направила нам приглашение, значит у нее были на то собственные резоны, либо на организаторов саммита оказывалось определенное давление извне. Поэтому мы не обращались к властям страны пребывания по этому поводу за какими-то дополнительными разъяснениями", - сказал он. Ганевич добавил, что проведение "мирной конференции" по Украине в Швейцарии без участия ключевого игрока - России - выглядело весьма странным подходом к урегулированию конфликта. "Организаторы конференции, по всей видимости, изначально преследовали цели, которые имели мало общего с поиском реальных путей разрешения конфликта на Украине. По факту это мероприятие превратилось в некий "междусобойчик" единомышленников, присутствие на котором России и страны-соседки Беларуси, имеющей общую границу с Украиной протяженностью около 1200 километров, не вписывалось в заданную тональность и формат встречи", - подчеркнул дипломат. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня 2024 года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html

https://ria.ru/20250405/posol-2009476625.html

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