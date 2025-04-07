ЕК предложила контрпошлины в 25% на часть американского импорта
Reuters: ЕК предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Еврокомиссия предложила контрпошлины на часть импорта из США по ставке 25%, они могут вступить в силу в мае и декабре, передает агентство Reuters со ссылкой на документ.
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"Еврокомиссия предложила контрпошлины в 25% на спектр американского импорта. <...> Пошлины на некоторые товары вступят в силу 16 мая, а другие — 1 декабря", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бурбон исключен из списка товаров, которые могут быть обложены пошлинами.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят такие меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные.