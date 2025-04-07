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Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов - РИА Новости, 07.04.2025
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18:27 07.04.2025 (обновлено: 18:55 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009880865.html
Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов
Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов
Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:27:00+03:00
2025-04-07T18:55:00+03:00
китай
пекин
сша
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер.Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных тарифов в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.&quot;Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля&quot;, —написал он в соцсети Truth Social.По словам хозяина Белого дома, если власти КНР не выполнят это условие, то переговоры с Пекином по их запросу о встрече прекратят. "Переговоры с другими странами, которые запрашивали встречи, будут проведены немедленно", — добавил Трамп.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.США уже до этого ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html
https://ria.ru/20250407/tramp-2009881572.html
https://ria.ru/20250407/moratoriy-2009873758.html
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китай, пекин, сша, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, скотт бессент
Китай, Пекин, США, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов

Трамп пригрозил Китаю пошлинами еще в 50%, если он не откажется от ответных мер

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер.
Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных тарифов в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
«

"Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", —написал он в соцсети Truth Social.

По словам хозяина Белого дома, если власти КНР не выполнят это условие, то переговоры с Пекином по их запросу о встрече прекратят.
"Переговоры с другими странами, которые запрашивали встречи, будут проведены немедленно", — добавил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Американские ученые нашли математическую ошибку в формуле пошлин Трампа
6 апреля, 18:56
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп недоволен паникой, образовавшейся из-за введения пошлин
Вчера, 18:32
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
США уже до этого ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Белый дом опроверг сообщения о моратории на пошлины
Вчера, 17:46
 
КитайПекинСШАВведение Трампом пошлин на импортДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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