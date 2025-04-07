https://ria.ru/20250407/poshliny-2009880865.html

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:27:00+03:00

2025-04-07T18:27:00+03:00

2025-04-07T18:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю 50-процентными пошлинами к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер.Госсовет КНР сообщал о введении дополнительных тарифов в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей."Если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля", —написал он в соцсети Truth Social.По словам хозяина Белого дома, если власти КНР не выполнят это условие, то переговоры с Пекином по их запросу о встрече прекратят. "Переговоры с другими странами, которые запрашивали встречи, будут проведены немедленно", — добавил Трамп.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.США уже до этого ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

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https://ria.ru/20250407/moratoriy-2009873758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, пекин, сша, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, скотт бессент