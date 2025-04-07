https://ria.ru/20250407/poshliny-2009842615.html

Трамп заявил, что страны по всему миру ведут с США переговоры о пошлинах

Трамп заявил, что страны по всему миру ведут с США переговоры о пошлинах - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп заявил, что страны по всему миру ведут с США переговоры о пошлинах

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что "страны по всему миру" обращаются к США с целью проведения переговоров о пошлинах, а Япония уже... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:58:00+03:00

2025-04-07T16:58:00+03:00

2025-04-07T16:58:00+03:00

сша

япония

дональд трамп

сигэру исиба

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что "страны по всему миру" обращаются к США с целью проведения переговоров о пошлинах, а Япония уже направляет переговорщиков. "Страны по всему миру ведут с нами переговоры. Нами установлены строгие, но справедливые условия", - написал Трамп.Он отметил, что, в частности, Япония уже направляет в США переговорную команду для обсуждения пошлин. Трамп также сообщил, что ранее в понедельник у него состоялся разговор с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. "Японцы очень негативно отреагировали на (изменения в - ред.) торговле с США. Они не покупают наши автомобили, а мы покупаем их автомобили миллионами. То же самое касается сельского хозяйства и многих других вещей. Всё это должно измениться, особенно то, что касается Китая", - заявил Трамп. Ранее Исиба заявил, что хотел бы поскорее посетить с визитом США для того, чтобы решить проблему введения пошлин в отношении японских товаров. Японский премьер назвал сложившуюся вокруг введения США пошлин ситуацию национальным кризисом. В пятницу он заявил, что рассматривает возможность провести телефонный разговор с Трампом в связи с введением пошлин. Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009840513.html

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сша, япония, дональд трамп, сигэру исиба, введение трампом пошлин на импорт, в мире