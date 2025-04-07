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Канада инициировала спор с США по поводу пошлин на автомобили - РИА Новости, 07.04.2025
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16:19 07.04.2025 (обновлено: 16:52 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html
Канада инициировала спор с США по поводу пошлин на автомобили
Канада инициировала спор с США по поводу пошлин на автомобили - РИА Новости, 07.04.2025
Канада инициировала спор с США по поводу пошлин на автомобили
Канада инициировала в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) процедуру консультаций с США по поводу пошлин Вашингтона на автомобили и... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:19:00+03:00
2025-04-07T16:52:00+03:00
канада
сша
вашингтон (штат)
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости. Канада инициировала в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) процедуру консультаций с США по поводу пошлин Вашингтона на автомобили и автозапчасти, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации."Канада обратилась в ВТО с просьбой о проведении консультаций по разрешению споров с США относительно мер США, вводящих 25% пошлину на автомобили и автомобильные запчасти из Канады. Запрос был разослан членам ВТО 7 апреля", - сказано в документе.Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009835531.html
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канада, сша, вашингтон (штат), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Канада, США, Вашингтон (штат), Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Канада инициировала спор с США по поводу пошлин на автомобили

Канада инициировала в органе ВТО спор с США по поводу пошлин на автомобили

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости. Канада инициировала в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) процедуру консультаций с США по поводу пошлин Вашингтона на автомобили и автозапчасти, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
"Канада обратилась в ВТО с просьбой о проведении консультаций по разрешению споров с США относительно мер США, вводящих 25% пошлину на автомобили и автомобильные запчасти из Канады. Запрос был разослан членам ВТО 7 апреля", - сказано в документе.
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Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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КанадаСШАВашингтон (штат)Всемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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