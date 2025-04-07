Канада инициировала спор с США по поводу пошлин на автомобили
Канада инициировала в органе ВТО спор с США по поводу пошлин на автомобили
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости. Канада инициировала в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) процедуру консультаций с США по поводу пошлин Вашингтона на автомобили и автозапчасти, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут затем создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых судей. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.