Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ
Bloomberg: пошлины Трампа негативно скажутся на переходе США к эко-технологиям
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут меньше использовать такие технологии как солнечные панели и предпочтут более дешевые и "грязные" виды энергии, передает агентство Блумберг.
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"Первый эффект от пошлин Трампа очевиден: высокие пошлины на импорт из Китая, Вьетнама и других стран повысят цены на солнечные панели, батареи и другие жизненно важные компоненты перехода к чистой энергии, что сделает их покупку и развертывание менее выгодными. В результате будет построено меньше ветряных электростанций, зарядных станций для электромобилей и тому подобного", - пишет агентство.
В целом, как отмечает агентство, компании, оказавшиеся в режиме выживания, менее склонны использовать новые технологии, а правительства, пытающиеся оживить свою экономику, предпочитают субсидировать самые дешевые виды энергии, которые иногда являются самыми "грязными".
Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.