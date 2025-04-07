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Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025
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15:08 07.04.2025 (обновлено: 17:00 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009814400.html
Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ
Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025
Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ
Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:08:00+03:00
2025-04-07T17:00:00+03:00
сша
китай
вьетнам
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут меньше использовать такие технологии как солнечные панели и предпочтут более дешевые и "грязные" виды энергии, передает агентство Блумберг. "Первый эффект от пошлин Трампа очевиден: высокие пошлины на импорт из Китая, Вьетнама и других стран повысят цены на солнечные панели, батареи и другие жизненно важные компоненты перехода к чистой энергии, что сделает их покупку и развертывание менее выгодными. В результате будет построено меньше ветряных электростанций, зарядных станций для электромобилей и тому подобного", - пишет агентство. В целом, как отмечает агентство, компании, оказавшиеся в режиме выживания, менее склонны использовать новые технологии, а правительства, пытающиеся оживить свою экономику, предпочитают субсидировать самые дешевые виды энергии, которые иногда являются самыми "грязными". Блумберг прогнозирует, что это создаст прекрасную возможность для Китая, Европы и других стран получить конкурентное преимущество перед США в растущем рынке экологически чистых технологий. Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009759877.html
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сша
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сша, китай, вьетнам, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Вьетнам, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ

Bloomberg: пошлины Трампа негативно скажутся на переходе США к эко-технологиям

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут меньше использовать такие технологии как солнечные панели и предпочтут более дешевые и "грязные" виды энергии, передает агентство Блумберг.
«
"Первый эффект от пошлин Трампа очевиден: высокие пошлины на импорт из Китая, Вьетнама и других стран повысят цены на солнечные панели, батареи и другие жизненно важные компоненты перехода к чистой энергии, что сделает их покупку и развертывание менее выгодными. В результате будет построено меньше ветряных электростанций, зарядных станций для электромобилей и тому подобного", - пишет агентство.
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В целом, как отмечает агентство, компании, оказавшиеся в режиме выживания, менее склонны использовать новые технологии, а правительства, пытающиеся оживить свою экономику, предпочитают субсидировать самые дешевые виды энергии, которые иногда являются самыми "грязными".
Блумберг прогнозирует, что это создаст прекрасную возможность для Китая, Европы и других стран получить конкурентное преимущество перед США в растущем рынке экологически чистых технологий.
Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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