https://ria.ru/20250407/poshliny-2009814400.html

Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ

Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2025

Пошлины Трампа ударят по переходу США к экологичным технологиям, пишут СМИ

Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:08:00+03:00

2025-04-07T15:08:00+03:00

2025-04-07T17:00:00+03:00

сша

китай

вьетнам

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа негативно скажутся на переходе Штатов к экологически чистым технологиям, поскольку в условиях выживания компании будут меньше использовать такие технологии как солнечные панели и предпочтут более дешевые и "грязные" виды энергии, передает агентство Блумберг. "Первый эффект от пошлин Трампа очевиден: высокие пошлины на импорт из Китая, Вьетнама и других стран повысят цены на солнечные панели, батареи и другие жизненно важные компоненты перехода к чистой энергии, что сделает их покупку и развертывание менее выгодными. В результате будет построено меньше ветряных электростанций, зарядных станций для электромобилей и тому подобного", - пишет агентство. В целом, как отмечает агентство, компании, оказавшиеся в режиме выживания, менее склонны использовать новые технологии, а правительства, пытающиеся оживить свою экономику, предпочитают субсидировать самые дешевые виды энергии, которые иногда являются самыми "грязными". Блумберг прогнозирует, что это создаст прекрасную возможность для Китая, Европы и других стран получить конкурентное преимущество перед США в растущем рынке экологически чистых технологий. Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009759877.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998072201.html

сша

китай

вьетнам

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сша, китай, вьетнам, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт