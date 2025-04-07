https://ria.ru/20250407/poshliny-2009795248.html

В Нидерландах заявили о намерении ЕС договориться с США по пошлинам

В Нидерландах заявили о намерении ЕС договориться с США по пошлинам - РИА Новости, 07.04.2025

В Нидерландах заявили о намерении ЕС договориться с США по пошлинам

Страны Евросоюза намерены сначала договориться с США по вопросу пошлин, но одновременно необходимо подготовить контрмеры, заявила министр внешней торговли и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:38:00+03:00

2025-04-07T13:38:00+03:00

2025-04-07T13:38:00+03:00

сша

нидерланды

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дональд трамп

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еврокомиссия

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ГААГА, 7 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза намерены сначала договориться с США по вопросу пошлин, но одновременно необходимо подготовить контрмеры, заявила министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Рейнет Клевер. В понедельник министры торговли стран ЕС проводят встречу в Люксембурге. "Сейчас на повестке - пошлины и контрмеры. Но в конечном итоге мы хотим договориться с Соединенными Штатами, чтобы избавиться от пошлин. И мы посмотрим, какие есть для этого возможности", - сказала Клевер журналистам перед министерской встречей, трансляция велась на сайте ЕК. По ее словам, в вопросе торговли многое поставлено на карту как для Нидерландов, ЕС, так и для США. "Сначала мы хотим сесть за стол переговоров с американцами... Но в то же время, нам необходимо подготовить контрмеры", - добавила министр. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009774014.html

https://ria.ru/20250407/tusk-2009774784.html

https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html

сша

нидерланды

люксембург (округ)

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сша, нидерланды, люксембург (округ), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире