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Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины - РИА Новости, 07.04.2025
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13:02 07.04.2025 (обновлено: 13:13 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009788144.html
Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины
Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины - РИА Новости, 07.04.2025
Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины
Ситуация в общемировой экономике весьма напряженная и полна негативных ожиданий после введения пошлин Соединенными Штатами Америки, Россия очень внимательно... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:02:00+03:00
2025-04-07T13:13:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
азия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация в общемировой экономике весьма напряженная и полна негативных ожиданий после введения пошлин Соединенными Штатами Америки, Россия очень внимательно следит за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мировые торговые площадки и цены на нефть в понедельник падают на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng потерял на 13,2%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 3%, основные индексы Европы - в пределах 5-6%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%, нефть марки Brent уже опускалась ниже 63 долларов за баррель - впервые с 12 апреля 2021 года."Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира. Если сейчас наблюдать за ситуацией в общемировой экономике, то скорее она весьма напряженная и полна негативных ожиданий - в экспертной среде и игроков на рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть.Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, азия
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Азия
Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины

Песков: ситуация в мировой экономике после решения Трампа перегружена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация в общемировой экономике весьма напряженная и полна негативных ожиданий после введения пошлин Соединенными Штатами Америки, Россия очень внимательно следит за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мировые торговые площадки и цены на нефть в понедельник падают на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng потерял на 13,2%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 3%, основные индексы Европы - в пределах 5-6%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%, нефть марки Brent уже опускалась ниже 63 долларов за баррель - впервые с 12 апреля 2021 года.
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Эксперт оценил последствия введения Трампом пошлин
6 апреля, 07:18
«
"Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира. Если сейчас наблюдать за ситуацией в общемировой экономике, то скорее она весьма напряженная и полна негативных ожиданий - в экспертной среде и игроков на рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть.
Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
"Ситуация сложная". Радикальное решение Трампа серьезно ударит по России
3 апреля, 15:50
 
ЭкономикаРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ миреАзия
 
 
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