Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины
Песков: ситуация в мировой экономике после решения Трампа перегружена
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт
Президент США Дональд Трамп демонстрирует подписанный им указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация в общемировой экономике весьма напряженная и полна негативных ожиданий после введения пошлин Соединенными Штатами Америки, Россия очень внимательно следит за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мировые торговые площадки и цены на нефть в понедельник падают на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng потерял на 13,2%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 3%, основные индексы Европы - в пределах 5-6%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%, нефть марки Brent уже опускалась ниже 63 долларов за баррель - впервые с 12 апреля 2021 года.
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"Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира. Если сейчас наблюдать за ситуацией в общемировой экономике, то скорее она весьма напряженная и полна негативных ожиданий - в экспертной среде и игроков на рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть.
Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.