https://ria.ru/20250407/poshliny-2009788144.html

Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины

Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины - РИА Новости, 07.04.2025

Песков прокомментировал решение Трампа ввести пошлины

Ситуация в общемировой экономике весьма напряженная и полна негативных ожиданий после введения пошлин Соединенными Штатами Америки, Россия очень внимательно... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:02:00+03:00

2025-04-07T13:02:00+03:00

2025-04-07T13:13:00+03:00

экономика

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

азия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация в общемировой экономике весьма напряженная и полна негативных ожиданий после введения пошлин Соединенными Штатами Америки, Россия очень внимательно следит за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мировые торговые площадки и цены на нефть в понедельник падают на фоне глобального ухода трейдеров от риска: биржи Азии обрушились, гонконгский индекс Hang Seng потерял на 13,2%, фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 3%, основные индексы Европы - в пределах 5-6%, цены на нефть снижаются более чем на 3,5%, нефть марки Brent уже опускалась ниже 63 долларов за баррель - впервые с 12 апреля 2021 года."Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира. Если сейчас наблюдать за ситуацией в общемировой экономике, то скорее она весьма напряженная и полна негативных ожиданий - в экспертной среде и игроков на рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль какие-то риски для экономики России в связи с падением цен на нефть.Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html

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россия

сша

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, азия