https://ria.ru/20250407/poshliny-2009759877.html

Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин

Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин - РИА Новости, 07.04.2025

Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин

Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман на странице в соцсети X предложил президенту США Дональду Трампу на 90... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:06:00+03:00

2025-04-07T11:06:00+03:00

2025-04-07T11:42:00+03:00

сша

индия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047471_0:173:2200:1411_1920x0_80_0_0_0d1bce6645755e8aa4b9401b1625c294.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман на странице в соцсети X предложил президенту США Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин, чтобы урегулировать экономические разногласия с миром "более мягко". "У президента есть возможность взять 90-дневный тайм-аут, провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в нашу страну", - написал Экман. По мнению миллиардера, решение Трампа обратить внимание на несправедливую тарифную политику зарубежных партнеров США было правильным, однако резкость ответных мер президента подрывает уверенность мира в самих США как в экономическом партнере. Если Трамп все же не поумерит планов по введению пошлин с 9 апреля, то США ждет "экономическая ядерная зима", утверждает Экман. Кроме того, он полагает, что действия американского президента привели к тому, что он "теряет доверие бизнес-лидеров по всему миру". Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.

https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире