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Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
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11:06 07.04.2025 (обновлено: 11:42 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009759877.html
Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин
Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин
Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман на странице в соцсети X предложил президенту США Дональду Трампу на 90... РИА Новости, 07.04.2025
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индия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман на странице в соцсети X предложил президенту США Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин, чтобы урегулировать экономические разногласия с миром "более мягко". "У президента есть возможность взять 90-дневный тайм-аут, провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в нашу страну", - написал Экман. По мнению миллиардера, решение Трампа обратить внимание на несправедливую тарифную политику зарубежных партнеров США было правильным, однако резкость ответных мер президента подрывает уверенность мира в самих США как в экономическом партнере. Если Трамп все же не поумерит планов по введению пошлин с 9 апреля, то США ждет "экономическая ядерная зима", утверждает Экман. Кроме того, он полагает, что действия американского президента привели к тому, что он "теряет доверие бизнес-лидеров по всему миру". Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.
https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html
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сша, индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Индия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Американский миллиардер призвал Трампа отложить введение пошлин

Миллиардер Экман призвал Трампа на 90 дней заморозить введение пошлин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман на странице в соцсети X предложил президенту США Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин, чтобы урегулировать экономические разногласия с миром "более мягко".
"У президента есть возможность взять 90-дневный тайм-аут, провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в нашу страну", - написал Экман.
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По мнению миллиардера, решение Трампа обратить внимание на несправедливую тарифную политику зарубежных партнеров США было правильным, однако резкость ответных мер президента подрывает уверенность мира в самих США как в экономическом партнере. Если Трамп все же не поумерит планов по введению пошлин с 9 апреля, то США ждет "экономическая ядерная зима", утверждает Экман.
Кроме того, он полагает, что действия американского президента привели к тому, что он "теряет доверие бизнес-лидеров по всему миру".
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.
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СШАИндияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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