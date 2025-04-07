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Министр торговли США объяснил введение пошлин против "островов пингвинов"
Министр торговли США объяснил введение пошлин против "островов пингвинов" - РИА Новости, 07.04.2025
Министр торговли США объяснил введение пошлин против "островов пингвинов"
США ввели пошлины в отношении необитаемых территорий, называемых "островами пингвинов", для того, чтобы предотвратить возможность обхода тарифной политики,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T01:38:00+03:00
2025-04-07T01:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. США ввели пошлины в отношении необитаемых территорий, называемых "островами пингвинов", для того, чтобы предотвратить возможность обхода тарифной политики, сообщил министр торговли страны Говард Латник. "Президенту (США Дональду Трампу - ред.) это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран", - заявил Латник в интервью телеканалу CBS. Также министр торговли США опроверг предположения об использовании искусственного интеллекта для формирования перечня территорий, на которые распространяются таможенные пошлины, после того, как в сети подняли на смех введение пошлин против "островов пингвинов". В среду США ввели пошлины в отношении 30 заморских территорий разных стран. Среди них оказались острова Херд и Макдональд, где обитают только пингвины и другие животные. По данным таможенной службы США, в 2024 году Штаты импортировали с этих островов товаров на сумму 13,6 тысячи долларов.
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сша, китай, дональд трамп
США, Китай, Дональд Трамп
Министр торговли США объяснил введение пошлин против "островов пингвинов"
Министр Латник: Трамп пытается предотвратить возможность обхода пошлин для Китая