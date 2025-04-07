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Впервые половина россиян стала покупать еду и одежду онлайн - РИА Новости, 07.04.2025
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04:17 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/pokupki-2009725287.html
Впервые половина россиян стала покупать еду и одежду онлайн
Впервые половина россиян стала покупать еду и одежду онлайн - РИА Новости, 07.04.2025
Впервые половина россиян стала покупать еду и одежду онлайн
Впервые более половины россиян в 2024 году покупали еду и одежду онлайн, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:17:00+03:00
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общество
технологии
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Впервые более половины россиян в 2024 году покупали еду и одежду онлайн, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Доля россиян, которые покупают одежду и обувь онлайн, в прошлом году выросла до 58,9% с 45,7% двумя годами ранее, а продукты питания и средства гигиены - до 53,6% с 32,1%. При этом пока не достигла половины категория "бытовая техника и гаджеты" - она составила лишь 46,1%, что все равно значительно больше уровня 2022 года (38,3%). В целом в прошлом году россияне стали активнее пользоваться интернетом для шоппинга: доля тех, кто приобретал вышеперечисленные товары в сети, выросла до 64,1% с 50,5% двумя годами ранее. Однако в 2022 году Росстат в одну группу объединял покупки через интернет и почту. При этом большинство россиян делают покупки онлайн от случая к случаю, постоянно приобретают продукты лишь 29,7% пользующихся интернетом для шоппинга, одежду и обувь - 27,6%, а технику - 19,3%. Женщины чаще мужчин прибегают к интернету для совершения покупок - 65,6% против 62,2%. Единственная категория, где мужчины делают покупки онлайн больше женщин, - бытовая техника и гаджеты (49,2% против 43,6%). Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
https://ria.ru/20250402/tovary-2008857802.html
https://ria.ru/20250307/metally-2003524901.html
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общество, технологии, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Впервые половина россиян стала покупать еду и одежду онлайн

Росстат: более половины россиян стали покупать еду и одежду онлайн

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Впервые более половины россиян в 2024 году покупали еду и одежду онлайн, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Доля россиян, которые покупают одежду и обувь онлайн, в прошлом году выросла до 58,9% с 45,7% двумя годами ранее, а продукты питания и средства гигиены - до 53,6% с 32,1%. При этом пока не достигла половины категория "бытовая техника и гаджеты" - она составила лишь 46,1%, что все равно значительно больше уровня 2022 года (38,3%).
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В целом в прошлом году россияне стали активнее пользоваться интернетом для шоппинга: доля тех, кто приобретал вышеперечисленные товары в сети, выросла до 64,1% с 50,5% двумя годами ранее. Однако в 2022 году Росстат в одну группу объединял покупки через интернет и почту.
При этом большинство россиян делают покупки онлайн от случая к случаю, постоянно приобретают продукты лишь 29,7% пользующихся интернетом для шоппинга, одежду и обувь - 27,6%, а технику - 19,3%.
Женщины чаще мужчин прибегают к интернету для совершения покупок - 65,6% против 62,2%. Единственная категория, где мужчины делают покупки онлайн больше женщин, - бытовая техника и гаджеты (49,2% против 43,6%).
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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