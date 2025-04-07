https://ria.ru/20250407/pokhischeniya-2009743761.html

В Красноярском крае задержали банду, похищавшую женщин

В Красноярском крае задержали банду, похищавшую женщин - РИА Новости, 07.04.2025

В Красноярском крае задержали банду, похищавшую женщин

В Красноярском крае задержали организатора и участников банды, которые похищали одиноких женщин и заставляли их заниматься проституцией, сообщил региональный... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:17:00+03:00

2025-04-07T09:17:00+03:00

2025-04-07T12:22:00+03:00

происшествия

красноярский край

новосибирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 7 апр — РИА Новости. В Красноярском крае задержали организатора и участников банды, которые похищали одиноких женщин и заставляли их заниматься проституцией, сообщил региональный главк Следственного комитета. "Возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей Красноярского края: 12 мужчин и пяти женщин в возрасте от 17 до 38 лет. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Организация и участие в преступном сообществе")", — говорится в релизе. По версии следствия, банду в 2018 году создал 36-летний житель Красноярского края. Основным занятием преступников было принуждение девушек, в том числе несовершеннолетних, к занятию проституцией. Банда действовала на территории Красноярского края и Новосибирской области в течение семи лет и отличалась высокой степенью организованности. Подбор участников продолжался с декабря 2018-го по июнь 2020 года, красноярец привлекал своих родственников и знакомых, а также иностранцев, которым обещал высокий доход. Всего в банду входило около 40 человек.Организатор также разработал структуру группировки, которая состояла из нескольких подразделений: охранники, включая группу быстрого реагирования, операторы, водители, главный бухгалтер, кадровик. Для оказания интимных услуг они арендовали сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты в Красноярском крае и Новосибирской области. Участники банды подыскивали и похищали одиноких женщин и девушек из неблагополучных слоев общества. У них забирали документы, лишали их свободы и причиняли им телесные повреждения. За попытки сбежать, отказаться от оказания интимных услуг или от спиртного девушек наказывали как физически, так и штрафами, которые кратно превышали их возможный доход. У них также отбирали телефоны."Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно", — добавили в СК. Всего в занятие проституцией преступники вовлекли более 20 женщин. Организатора банды и 11 участников задержали. Организатора суд отправил под стражу, в отношении других вопрос о мере пресечения пока решается.

https://ria.ru/20250326/prokuratura-2007500409.html

https://ria.ru/20250319/pokhischenie-2005874696.html

красноярский край

новосибирская область

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание участников банды, которые похищали женщин и заставляли заниматься проституцией Красноярец создал банду, участники которой похищали одиноких женщин, а также несовершеннолетних девушек, отбирали документы и заставляли заниматься проституцией.В ГСУСК по региону сообщили, что организатор преступного сообщества и 11 его участников задержаны, возбуждено уголовное дело. Видео задержания участников банды публикует РИА Новости. По данным ГСУСК, организатор этой банды – 36-летний мужчина – разработал ее структуру, состоящую из подразделений, в которую входили охранники, операторы, водители, главный бухгалтер. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно 2025-04-07T09:17 true PT0M41S

Задержание участников банды в квартире, которые похищали женщин РИА Новости публикует новые кадры задержания участников банды, которые в Красноярском крае и Новосибирской области похищали одиноких женщин и заставляли их заниматься проституцией. 2025-04-07T09:17 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)