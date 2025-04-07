Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов
Суд обязал дочку Siemens поставить 11 комплектов оборудования для "Ласточек"
Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Уральские локомотивы", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара", обязал ООО "Сименс мобильность", дочернюю структуру немецкого концерна Siemens, допоставить истцу 11 комплектов тягового оборудования для электропоездов "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил и другие требования истца – признал незаконным односторонний отказ ответчика от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования по договору от 7 сентября 2011 года, признал незаконным допсоглашения к договору от 2022 года и взыскал с "дочки" Siemens более 25 миллионов рублей неустойки.
Как пояснил представитель "Уральских локомотивов", договор предусматривал поставку ответчиком с 2011 года и гарантийное обслуживание 273 комплектов (один комплект устанавливается на один электропоезд), на конец марта 2022 года, когда ООО "Сименс мобильность" отказалось от поставок из-за санкций, было поставлено 252 комплекта.
"Непоставленный 21 комплект оборудования привел бы к непоставке поездов на общую сумму 13 миллиардов рублей", - сказал представитель истца. Частично возобновить поставку ответчик соглашался только при подписании допсоглашений и истец, по его словам, был вынужден пойти на это, чтобы сохранить "занятость на предприятии". По условиям допсоглашений "дочка" Siemens обязалась поставить только 10 комплектов оборудования и отказалась от исполнения гарантийных обязательств по всем комплектам. Представитель ответчика на заседание суда не пришел.
Стороны ведут еще несколько разбирательств. Так, арбитражный суд Свердловской области в марте взыскал с "Сименс мобильности" в пользу "Уральских локомотивов" более 457 миллионов рублей неустойки по договору от 6 августа 2018 года на поставку и гарантийное обслуживание комплектов оборудования для грузовых электровозов 2ЭС7 "Черный гранит".
Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие концерна Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий.
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