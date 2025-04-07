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Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов - РИА Новости, 07.04.2025
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17:32 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/poezda-2009868019.html
Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов
Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов - РИА Новости, 07.04.2025
Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов
Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Уральские локомотивы", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара", обязал ООО "Сименс мобильность", дочернюю... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T17:32:00+03:00
2025-04-07T17:32:00+03:00
москва
свердловская область
россия
уральские локомотивы
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Уральские локомотивы", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара", обязал ООО "Сименс мобильность", дочернюю структуру немецкого концерна Siemens, допоставить истцу 11 комплектов тягового оборудования для электропоездов "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил и другие требования истца – признал незаконным односторонний отказ ответчика от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования по договору от 7 сентября 2011 года, признал незаконным допсоглашения к договору от 2022 года и взыскал с "дочки" Siemens более 25 миллионов рублей неустойки. Как пояснил представитель "Уральских локомотивов", договор предусматривал поставку ответчиком с 2011 года и гарантийное обслуживание 273 комплектов (один комплект устанавливается на один электропоезд), на конец марта 2022 года, когда ООО "Сименс мобильность" отказалось от поставок из-за санкций, было поставлено 252 комплекта. "Непоставленный 21 комплект оборудования привел бы к непоставке поездов на общую сумму 13 миллиардов рублей", - сказал представитель истца. Частично возобновить поставку ответчик соглашался только при подписании допсоглашений и истец, по его словам, был вынужден пойти на это, чтобы сохранить "занятость на предприятии". По условиям допсоглашений "дочка" Siemens обязалась поставить только 10 комплектов оборудования и отказалась от исполнения гарантийных обязательств по всем комплектам. Представитель ответчика на заседание суда не пришел. Стороны ведут еще несколько разбирательств. Так, арбитражный суд Свердловской области в марте взыскал с "Сименс мобильности" в пользу "Уральских локомотивов" более 457 миллионов рублей неустойки по договору от 6 августа 2018 года на поставку и гарантийное обслуживание комплектов оборудования для грузовых электровозов 2ЭС7 "Черный гранит". Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие концерна Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий.
https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html
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москва, свердловская область, россия, уральские локомотивы
Москва, Свердловская область, Россия, Уральские локомотивы
Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов

Суд обязал дочку Siemens поставить 11 комплектов оборудования для "Ласточек"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Уральские локомотивы", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара", обязал ООО "Сименс мобильность", дочернюю структуру немецкого концерна Siemens, допоставить истцу 11 комплектов тягового оборудования для электропоездов "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил и другие требования истца – признал незаконным односторонний отказ ответчика от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования по договору от 7 сентября 2011 года, признал незаконным допсоглашения к договору от 2022 года и взыскал с "дочки" Siemens более 25 миллионов рублей неустойки.
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Как пояснил представитель "Уральских локомотивов", договор предусматривал поставку ответчиком с 2011 года и гарантийное обслуживание 273 комплектов (один комплект устанавливается на один электропоезд), на конец марта 2022 года, когда ООО "Сименс мобильность" отказалось от поставок из-за санкций, было поставлено 252 комплекта.
"Непоставленный 21 комплект оборудования привел бы к непоставке поездов на общую сумму 13 миллиардов рублей", - сказал представитель истца. Частично возобновить поставку ответчик соглашался только при подписании допсоглашений и истец, по его словам, был вынужден пойти на это, чтобы сохранить "занятость на предприятии". По условиям допсоглашений "дочка" Siemens обязалась поставить только 10 комплектов оборудования и отказалась от исполнения гарантийных обязательств по всем комплектам. Представитель ответчика на заседание суда не пришел.
Стороны ведут еще несколько разбирательств. Так, арбитражный суд Свердловской области в марте взыскал с "Сименс мобильности" в пользу "Уральских локомотивов" более 457 миллионов рублей неустойки по договору от 6 августа 2018 года на поставку и гарантийное обслуживание комплектов оборудования для грузовых электровозов 2ЭС7 "Черный гранит".
Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие концерна Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий.
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МоскваСвердловская областьРоссияУральские локомотивы
 
 
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