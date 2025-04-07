https://ria.ru/20250407/poezda-2009868019.html

Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов

Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов - РИА Новости, 07.04.2025

Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов

Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Уральские локомотивы", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара", обязал ООО "Сименс мобильность", дочернюю... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:32:00+03:00

2025-04-07T17:32:00+03:00

2025-04-07T17:32:00+03:00

москва

свердловская область

россия

уральские локомотивы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/10/1508001067_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a428a46acc834ae169fdd89eec43b4b0.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Уральские локомотивы", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара", обязал ООО "Сименс мобильность", дочернюю структуру немецкого концерна Siemens, допоставить истцу 11 комплектов тягового оборудования для электропоездов "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил и другие требования истца – признал незаконным односторонний отказ ответчика от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования по договору от 7 сентября 2011 года, признал незаконным допсоглашения к договору от 2022 года и взыскал с "дочки" Siemens более 25 миллионов рублей неустойки. Как пояснил представитель "Уральских локомотивов", договор предусматривал поставку ответчиком с 2011 года и гарантийное обслуживание 273 комплектов (один комплект устанавливается на один электропоезд), на конец марта 2022 года, когда ООО "Сименс мобильность" отказалось от поставок из-за санкций, было поставлено 252 комплекта. "Непоставленный 21 комплект оборудования привел бы к непоставке поездов на общую сумму 13 миллиардов рублей", - сказал представитель истца. Частично возобновить поставку ответчик соглашался только при подписании допсоглашений и истец, по его словам, был вынужден пойти на это, чтобы сохранить "занятость на предприятии". По условиям допсоглашений "дочка" Siemens обязалась поставить только 10 комплектов оборудования и отказалась от исполнения гарантийных обязательств по всем комплектам. Представитель ответчика на заседание суда не пришел. Стороны ведут еще несколько разбирательств. Так, арбитражный суд Свердловской области в марте взыскал с "Сименс мобильности" в пользу "Уральских локомотивов" более 457 миллионов рублей неустойки по договору от 6 августа 2018 года на поставку и гарантийное обслуживание комплектов оборудования для грузовых электровозов 2ЭС7 "Черный гранит". Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие концерна Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий.

https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html

https://ria.ru/20241007/novak-1976706209.html

москва

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, свердловская область, россия, уральские локомотивы