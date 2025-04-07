https://ria.ru/20250407/podlodka-2009758752.html
В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в годы ВОВ подлодку
В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в годы ВОВ подлодку - РИА Новости, 07.04.2025
В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в годы ВОВ подлодку
Военнослужащие Тихоокеанского флота в сотрудничестве с ветеранскими организациями нашли в заливе Петра Великого подводную лодку типа "Малютка", поиски которой... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:54:00+03:00
2025-04-07T10:54:00+03:00
2025-04-07T14:55:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота в сотрудничестве с ветеранскими организациями нашли в заливе Петра Великого подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад, сообщает ТОФ."В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа "Малютка", — говорится в сообщении.Найденная подложка, предположительно, представляет собой дизельную субмарину М-49, которая затонула в годы Великой Отечественной войны. При крушении также погиб ее экипаж, состоявший из 22 человек.Команда спасательного судна "Игорь Белоусов" смогла достоверно определить место, где затонула субмарина, и ее тип. Подводные телеуправляемые аппараты позволили определить, что по своим характеристикам обнаруженная подводная лодка соответствует типу "Малютка".Небольшие размеры этих субмарин позволяли транспортировать их по железной дороге в собранном состоянии. Серия "М" была экипирована двумя торпедами в носовой части и 45-миллиметровой пушкой у рубки. Водоизмещение этой модели составляло 258 тонн.Искать затонувшие в 1941 году субмарины М-49 и М-63 начали около 20 лет назад. В поисковых операциях принимали участие многие суда флота, в том числе "Вице-адмирал Воронцов".
https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html
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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в годы ВОВ подлодку
В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в 1941 году подлодку ТОФ "Малютка"
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота в сотрудничестве с ветеранскими организациями нашли в заливе Петра Великого подводную лодку типа "Малютка", поиски которой начались около 20 лет назад, сообщает ТОФ.
"В заливе Петра Великого в результате длительных поисков силами ТОФ
при активной поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружена затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка типа "Малютка", — говорится в сообщении.
Найденная подложка, предположительно, представляет собой дизельную субмарину М-49, которая затонула в годы Великой Отечественной войны. При крушении также погиб ее экипаж, состоявший из 22 человек.
Команда спасательного судна "Игорь Белоусов" смогла достоверно определить место, где затонула субмарина, и ее тип. Подводные телеуправляемые аппараты позволили определить, что по своим характеристикам обнаруженная подводная лодка соответствует типу "Малютка".
Небольшие размеры этих субмарин позволяли транспортировать их по железной дороге в собранном состоянии. Серия "М" была экипирована двумя торпедами в носовой части и 45-миллиметровой пушкой у рубки. Водоизмещение этой модели составляло 258 тонн.
Искать затонувшие в 1941 году субмарины М-49 и М-63 начали около 20 лет назад. В поисковых операциях принимали участие многие суда флота, в том числе "Вице-адмирал Воронцов".