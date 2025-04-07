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Суд вынес приговор продюсеру и режиссеру Петрухину - РИА Новости, 07.04.2025
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18:35 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/petruhin-2009882364.html
Суд вынес приговор продюсеру и режиссеру Петрухину
Суд вынес приговор продюсеру и режиссеру Петрухину - РИА Новости, 07.04.2025
Суд вынес приговор продюсеру и режиссеру Петрухину
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам продюсера и режиссера Алексея Петрухина по обвинению в покушении на посредничество во взяточничестве,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:35:00+03:00
2025-04-07T18:35:00+03:00
происшествия
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алексей петрухин
фонд кино
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам продюсера и режиссера Алексея Петрухина по обвинению в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом", - рассказали в суде. Суд установил, что Петрухин совершил покушение на посредничество во взяточничестве, его взяли под стражу в зале суда. В сентябре 2024 года сообщалось, что суд в Москве заменил Петрухину домашний арест на запрет определенных действий. Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также был продюсером второй части фильма "Тайна печати драконов", за который Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллиона рублей и иск на сумму около 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом.
https://ria.ru/20250407/sud-2009879017.html
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происшествия, москва, россия, алексей петрухин, фонд кино
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Петрухин, Фонд кино
Суд вынес приговор продюсеру и режиссеру Петрухину

Суд приговорил продюсера и режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродюсер Алексей Петрухин
Продюсер Алексей Петрухин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продюсер Алексей Петрухин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам продюсера и режиссера Алексея Петрухина по обвинению в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы Петрухин Алексей Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом", - рассказали в суде.
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Суд установил, что Петрухин совершил покушение на посредничество во взяточничестве, его взяли под стражу в зале суда.
В сентябре 2024 года сообщалось, что суд в Москве заменил Петрухину домашний арест на запрет определенных действий.
Петрухин известен тем, что в 2014 году снял фильм "Вий". Он также был продюсером второй части фильма "Тайна печати драконов", за который Фонд кино в 2020 году подавал к нему иск на 222 миллиона рублей и иск на сумму около 100 миллионов за третью часть франшизы "Путешествие в Индию" ("Вий-3"), которая задержалась с выходом.
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