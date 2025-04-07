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Солистку "Комбинации" порадовали слова астронавта NASA о песне American Boy - РИА Новости, 07.04.2025
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23:28 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/pesnya-2009919785.html
Солистку "Комбинации" порадовали слова астронавта NASA о песне American Boy
Солистку "Комбинации" порадовали слова астронавта NASA о песне American Boy - РИА Новости, 07.04.2025
Солистку "Комбинации" порадовали слова астронавта NASA о песне American Boy
Солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова сообщила РИА Новости, что ей было приятно узнать о том, что хит "American Boy" является любимой песней на русском... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:28:00+03:00
2025-04-07T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова сообщила РИА Новости, что ей было приятно узнать о том, что хит "American Boy" является любимой песней на русском языке астронавта NASA Джонатана Кима. Ранее на пресс-конференции по случаю запуска корабля "Союз МС-27" американец поделился с журналистами своими ритуалами перед полетом в космос. Один из них - прослушивание музыки. Среди любимых произведений он отметил композицию российской группы "Комбинация" "American Boy". "Мне очень приятно было узнать, что астронавту Джонатану Киму нравится наша песня "American Boy". Надеюсь, она поднимет ему настроение перед полетом", - сказала собеседница агентства. Запуск корабля "Союз МС-27" с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом планируется 8 апреля. На корабле "Союз МС-26" на Землю вернутся Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит.
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космос - риа наука, земля, алексей овчинин, наса
Космос - РИА Наука, Земля, Алексей Овчинин, НАСА
Солистку "Комбинации" порадовали слова астронавта NASA о песне American Boy

Солистку "Комбинации" порадовало, что астронавт Ким любит песню American Boy

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАстронавт NASA Джонатан Ким
Астронавт NASA Джонатан Ким - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Астронавт NASA Джонатан Ким
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова сообщила РИА Новости, что ей было приятно узнать о том, что хит "American Boy" является любимой песней на русском языке астронавта NASA Джонатана Кима.
Ранее на пресс-конференции по случаю запуска корабля "Союз МС-27" американец поделился с журналистами своими ритуалами перед полетом в космос. Один из них - прослушивание музыки. Среди любимых произведений он отметил композицию российской группы "Комбинация" "American Boy".
"Мне очень приятно было узнать, что астронавту Джонатану Киму нравится наша песня "American Boy". Надеюсь, она поднимет ему настроение перед полетом", - сказала собеседница агентства.
Запуск корабля "Союз МС-27" с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом планируется 8 апреля. На корабле "Союз МС-26" на Землю вернутся Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Дональд Петтит.
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