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Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге
Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге - РИА Новости, 07.04.2025
Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ по поводу ударов по месту совещания командиров в Кривом... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:59:00+03:00
2025-04-07T12:59:00+03:00
2025-04-07T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ по поводу ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных. "Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Киева о том, что после ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге якобы погибли дети. Кроме того, он подчеркнул, что российские военные бьют исключительно по военным и около военным целям на Украине, по социальной инфраструктуре удары не наносятся.
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007599592.html
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Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге
Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны по ситуации в Кривом Роге