https://ria.ru/20250407/peskov-2009787320.html

Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге

Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге - РИА Новости, 07.04.2025

Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ по поводу ударов по месту совещания командиров в Кривом... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:59:00+03:00

2025-04-07T12:59:00+03:00

2025-04-07T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

кривой рог

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ по поводу ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных. "Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Киева о том, что после ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге якобы погибли дети. Кроме того, он подчеркнул, что российские военные бьют исключительно по военным и около военным целям на Украине, по социальной инфраструктуре удары не наносятся.

https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007599592.html

россия

кривой рог

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кривой рог, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины