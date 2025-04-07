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Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 07.04.2025 (обновлено: 13:00 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/peskov-2009787320.html
Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге
Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге - РИА Новости, 07.04.2025
Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ по поводу ударов по месту совещания командиров в Кривом... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:59:00+03:00
2025-04-07T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кривой рог
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ по поводу ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных. "Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Киева о том, что после ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге якобы погибли дети. Кроме того, он подчеркнул, что российские военные бьют исключительно по военным и около военным целям на Украине, по социальной инфраструктуре удары не наносятся.
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в мире, россия, кривой рог, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кривой Рог, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Кремль переадресовал вопрос об ударах в Кривом Роге

Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны по ситуации в Кривом Роге

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ по поводу ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.
"Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Киева о том, что после ударов по месту совещания командиров в Кривом Роге якобы погибли дети.
Кроме того, он подчеркнул, что российские военные бьют исключительно по военным и около военным целям на Украине, по социальной инфраструктуре удары не наносятся.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Рогов сообщил об ударе по ремонтной базе ВСУ в Кривом Роге
27 марта, 05:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКривой РогКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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