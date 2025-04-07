https://ria.ru/20250407/peskov-2009786991.html

В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня

В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня - РИА Новости, 07.04.2025

В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева, заявил его... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:58:00+03:00

2025-04-07T12:58:00+03:00

2025-04-07T13:15:00+03:00

киев

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250407/medvedchuk-2009756475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире