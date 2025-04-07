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В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня - РИА Новости, 07.04.2025
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12:58 07.04.2025 (обновлено: 13:15 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/peskov-2009786991.html
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня - РИА Новости, 07.04.2025
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня
Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева, заявил его... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:58:00+03:00
2025-04-07T13:15:00+03:00
киев
владимир путин
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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киев, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире
Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, В мире
В Кремле рассказали о позиции Путина по прекращению огня

Песков: Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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