https://ria.ru/20250407/peskov-2009786852.html

Российские военные бьют только по военным целям на Украине, заявил Песков

Российские военные бьют только по военным целям на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2025

Российские военные бьют только по военным целям на Украине, заявил Песков

Российские военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям на Украине, никаких ударов по социальной инфраструктуре не наносится, заявил... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:57:00+03:00

2025-04-07T12:57:00+03:00

2025-04-07T13:05:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям на Украине, никаких ударов по социальной инфраструктуре не наносится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям (на Украине - ред.). Никаких ударов по социальным объектам, социальной инфраструктуре не наносится", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250404/peregovory-2009312769.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы рф