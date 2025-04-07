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Песков не стал комментировать арест имущества Чубайса

Песков не стал комментировать арест имущества Чубайса - РИА Новости, 07.04.2025

Песков не стал комментировать арест имущества Чубайса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать арест имущества экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, так как это связано с судебными... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:57:00+03:00

2025-04-07T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать арест имущества экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, так как это связано с судебными разбирательствами. "Это связано с судебными разбирательствами, мы никоим образом не хотим и не будем их комментировать", - сказал Песков журналистам. Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей. Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Истец АО "Роснано" требует взыскать с ответчиков солидарно около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. -0-

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россия, москва, анатолий чубайс, дмитрий песков, олег киселев, роснано, политика