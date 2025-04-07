https://ria.ru/20250407/pensii-2009588793.html
Финансист рассказала, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля
Финансист рассказала, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля - РИА Новости, 07.04.2025
Финансист рассказала, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля
Исходя из принятого в декабре прошлого года закона о регулировании пенсионного обеспечения граждан, проживающих в новых регионах России, их трудовой стаж для... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T02:17:00+03:00
2025-04-07T02:17:00+03:00
2025-04-07T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Исходя из принятого в декабре прошлого года закона о регулировании пенсионного обеспечения граждан, проживающих в новых регионах России, их трудовой стаж для учета страховой пенсии с 1 июля начнут считать иначе, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Расчет трудового стажа закон упорядочивает только для пенсионеров, которые работали до выхода на пенсию в новых субъектах Российской Федерации, в частности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях, если сейчас они являются гражданами России.В страховой период для них включается работа на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года; на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.За каждый полный отработанный календарный год работник получает один коэффициент, за месяц - 1/12, за день - 1/360. Все периоды работы должны быть подтверждены документами. Если их нет, страховые периоды утверждает межведомственная комиссия в установленном законом порядке, заключила Леонова.
https://ria.ru/20250402/pensii-2008780878.html
https://ria.ru/20250325/zapret-2007075877.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсии, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсии, Общество
Финансист рассказала, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля
Финансист Леонова: пенсии в новых регионах РФ с 1 июля начнут считать по-новому