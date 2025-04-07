https://ria.ru/20250407/pensii-2009588793.html

Финансист рассказала, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля

Финансист рассказала, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля - РИА Новости, 07.04.2025

Финансист рассказала, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля

Исходя из принятого в декабре прошлого года закона о регулировании пенсионного обеспечения граждан, проживающих в новых регионах России, их трудовой стаж для... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T02:17:00+03:00

2025-04-07T02:17:00+03:00

2025-04-07T02:23:00+03:00

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ольга леонова

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Исходя из принятого в декабре прошлого года закона о регулировании пенсионного обеспечения граждан, проживающих в новых регионах России, их трудовой стаж для учета страховой пенсии с 1 июля начнут считать иначе, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Расчет трудового стажа закон упорядочивает только для пенсионеров, которые работали до выхода на пенсию в новых субъектах Российской Федерации, в частности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях, если сейчас они являются гражданами России.В страховой период для них включается работа на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года; на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года; на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.За каждый полный отработанный календарный год работник получает один коэффициент, за месяц - 1/12, за день - 1/360. Все периоды работы должны быть подтверждены документами. Если их нет, страховые периоды утверждает межведомственная комиссия в установленном законом порядке, заключила Леонова.

https://ria.ru/20250402/pensii-2008780878.html

https://ria.ru/20250325/zapret-2007075877.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсии, общество