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Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 07.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:11 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/parki-2009878302.html
Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 07.04.2025
Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю
Парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей за прошедшую неделю, что на 108 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:11:00+03:00
2025-04-07T18:11:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей за прошедшую неделю, что на 108 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Наибольшее количество посетителей было зафиксировано 31 марта – в этот день в парках побывало более 356 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 300 тысяч, в то время как в будние дни в парки приходило в среднем около 320 тысяч человек. Парк "Пехорка" в городском округе Балашиха привлек более 64 тысяч посетителей. Этот парк, расположенный в центре города и пересекаемый рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах. В нем имеются новые игровые зоны, спортивные площадки, а также аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 49 тысяч человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны. Третьим по востребованности стал Центральный городской парк имени М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 46 тысяч посетителей. В 2016 и 2018 годах в парке были проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные скамейки и уличное освещение. В 2020 году появилось дополнительное уличное освещение, а также были оборудованы зоны с боксерскими стойками.
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009872985.html
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московская область (подмосковье), парки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки
Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Более 1,8 миллиона человек посетили подмосковные парки за прошедшую неделю

© РИА Новости / Александр РациморСнег в Подмосковье
Снег в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Александр Рацимор
Снег в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей за прошедшую неделю, что на 108 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Наибольшее количество посетителей было зафиксировано 31 марта – в этот день в парках побывало более 356 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 300 тысяч, в то время как в будние дни в парки приходило в среднем около 320 тысяч человек.
Устранение аварийных деревьев - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Около 200 сухостойных и аварийных деревьев устранили в Подмосковье
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Парк "Пехорка" в городском округе Балашиха привлек более 64 тысяч посетителей. Этот парк, расположенный в центре города и пересекаемый рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах. В нем имеются новые игровые зоны, спортивные площадки, а также аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк.
На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 49 тысяч человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны.
Третьим по востребованности стал Центральный городской парк имени М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 46 тысяч посетителей. В 2016 и 2018 годах в парке были проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные скамейки и уличное освещение. В 2020 году появилось дополнительное уличное освещение, а также были оборудованы зоны с боксерскими стойками.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Вчера, 16:05
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Парки
 
 
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