https://ria.ru/20250407/parki-2009878302.html

Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 07.04.2025

Свыше 1,8 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей за прошедшую неделю, что на 108 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:11:00+03:00

2025-04-07T18:11:00+03:00

2025-04-07T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей за прошедшую неделю, что на 108 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Наибольшее количество посетителей было зафиксировано 31 марта – в этот день в парках побывало более 356 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 300 тысяч, в то время как в будние дни в парки приходило в среднем около 320 тысяч человек. Парк "Пехорка" в городском округе Балашиха привлек более 64 тысяч посетителей. Этот парк, расположенный в центре города и пересекаемый рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах. В нем имеются новые игровые зоны, спортивные площадки, а также аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 49 тысяч человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны. Третьим по востребованности стал Центральный городской парк имени М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 46 тысяч посетителей. В 2016 и 2018 годах в парке были проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные скамейки и уличное освещение. В 2020 году появилось дополнительное уличное освещение, а также были оборудованы зоны с боксерскими стойками.

https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009872985.html

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московская область (подмосковье), парки