В Брянске представили кадры подвига советского народа в Европе
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению разрушенных в ходе Второй мировой войны европейских городов, открылась в филиале Президентской академии в Брянске.
По словам заместителя губернатора Брянской области Валентины Мироновой, фотовыставка демонстрирует героические страницы истории советского народа, который не только смог победить врага на своей земле, но и внес значимый вклад в освобождение и восстановление европейских городов.
"К сожалению, в настоящее время наша Брянская область, как приграничный регион вновь находится на передовой. Все мы видим, как пытаются исказить и фальсифицировать исторические события. Представленные на выставке материалы — важное документальное свидетельство тех героических лет, позволяющее восстановить истину и выразить благодарность нашим героическим предкам, подарившим нам Великую Победу", — отметила Миронова.
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Как заявил директор брянского филиала Президентской академии, депутат Брянской областной думы Сергей Шачнев, фотовыставка вносит важный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
"Этот проект, безусловно, имеет большое значение в деле патриотического воспитания молодежи и направлен на формирование у подрастающего поколения чувства гордости за нашу великую Родину. Выставка является данью уважения нашим героическим предкам. Для нас большая честь стать площадкой для этого проекта", — подчеркнул Шачнев.
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
1 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
2 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
3 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
4 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
5 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
6 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
7 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
8 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
9 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
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Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны брянцы мужественно сражались за каждую пядь родной земли, ценой своей жизни приближая Победу.
"Брянщина в годы войны стала символом несгибаемого сопротивления, партизаны боролись не только за освобождение родной земли, но и за будущее всей Европы. Партизанская борьба была утверждением жизни перед лицом смерти. И когда наступил мир, эта жизненная сила была направлена на восстановление европейских стран. Наша выставка — мост между поколениями, напоминание о том, что подвиг не умирает, пока о нем помнят и им гордятся", — заключила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В основе выставок — архив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
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В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".