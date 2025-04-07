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В Брянске представили кадры подвига советского народа в Европе - РИА Новости, 07.04.2025
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15:00 07.04.2025 (обновлено: 17:18 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009391910.html
В Брянске представили кадры подвига советского народа в Европе
В Брянске представили кадры подвига советского народа в Европе - РИА Новости, 07.04.2025
В Брянске представили кадры подвига советского народа в Европе
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению разрушенных в ходе Второй мировой войны европейских... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:00:00+03:00
2025-04-07T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению разрушенных в ходе Второй мировой войны европейских городов, открылась в филиале Президентской академии в Брянске.По словам заместителя губернатора Брянской области Валентины Мироновой, фотовыставка демонстрирует героические страницы истории советского народа, который не только смог победить врага на своей земле, но и внес значимый вклад в освобождение и восстановление европейских городов."К сожалению, в настоящее время наша Брянская область, как приграничный регион вновь находится на передовой. Все мы видим, как пытаются исказить и фальсифицировать исторические события. Представленные на выставке материалы — важное документальное свидетельство тех героических лет, позволяющее восстановить истину и выразить благодарность нашим героическим предкам, подарившим нам Великую Победу", — отметила Миронова.Как заявил директор брянского филиала Президентской академии, депутат Брянской областной думы Сергей Шачнев, фотовыставка вносит важный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения."Этот проект, безусловно, имеет большое значение в деле патриотического воспитания молодежи и направлен на формирование у подрастающего поколения чувства гордости за нашу великую Родину. Выставка является данью уважения нашим героическим предкам. Для нас большая честь стать площадкой для этого проекта", — подчеркнул Шачнев.Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны брянцы мужественно сражались за каждую пядь родной земли, ценой своей жизни приближая Победу."Брянщина в годы войны стала символом несгибаемого сопротивления, партизаны боролись не только за освобождение родной земли, но и за будущее всей Европы. Партизанская борьба была утверждением жизни перед лицом смерти. И когда наступил мир, эта жизненная сила была направлена на восстановление европейских стран. Наша выставка — мост между поколениями, напоминание о том, что подвиг не умирает, пока о нем помнят и им гордятся", — заключила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В основе выставок — архив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
https://sn.ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2000725331.html
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социальный навигатор, общество, европа, брянск, брянская область, наталья тюрина, брянская областная дума, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне
Социальный навигатор, Общество, Европа, Брянск, Брянская область, Наталья Тюрина, Брянская областная Дума, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро, Освобождение. Путь к Победе, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Брянске представили кадры подвига советского народа в Европе

© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению разрушенных в ходе Второй мировой войны европейских городов, открылась в филиале Президентской академии в Брянске.
По словам заместителя губернатора Брянской области Валентины Мироновой, фотовыставка демонстрирует героические страницы истории советского народа, который не только смог победить врага на своей земле, но и внес значимый вклад в освобождение и восстановление европейских городов.
"К сожалению, в настоящее время наша Брянская область, как приграничный регион вновь находится на передовой. Все мы видим, как пытаются исказить и фальсифицировать исторические события. Представленные на выставке материалы — важное документальное свидетельство тех героических лет, позволяющее восстановить истину и выразить благодарность нашим героическим предкам, подарившим нам Великую Победу", — отметила Миронова.
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Как заявил директор брянского филиала Президентской академии, депутат Брянской областной думы Сергей Шачнев, фотовыставка вносит важный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
"Этот проект, безусловно, имеет большое значение в деле патриотического воспитания молодежи и направлен на формирование у подрастающего поколения чувства гордости за нашу великую Родину. Выставка является данью уважения нашим героическим предкам. Для нас большая честь стать площадкой для этого проекта", — подчеркнул Шачнев.
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
1 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
2 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
3 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
4 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
5 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
6 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
7 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
8 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
9 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
10 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
11 из 12
© РИА Новости / Маргарита МатвеенковаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы в Брянске
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
12 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
1 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
2 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
3 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
4 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
5 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
6 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
7 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
8 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
9 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
10 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
11 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Брянске
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
12 из 12
Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны брянцы мужественно сражались за каждую пядь родной земли, ценой своей жизни приближая Победу.
"Брянщина в годы войны стала символом несгибаемого сопротивления, партизаны боролись не только за освобождение родной земли, но и за будущее всей Европы. Партизанская борьба была утверждением жизни перед лицом смерти. И когда наступил мир, эта жизненная сила была направлена на восстановление европейских стран. Наша выставка — мост между поколениями, напоминание о том, что подвиг не умирает, пока о нем помнят и им гордятся", — заключила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В основе выставок — архив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
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В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
 
Социальный навигаторОбществоЕвропаБрянскБрянская областьНаталья ТюринаБрянская областная ДумаПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюроОсвобождение. Путь к Победе80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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