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В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США - РИА Новости, 07.04.2025
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20:46 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/oon-2009904725.html
В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США
В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США - РИА Новости, 07.04.2025
В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США
ООН обеспокоена эскалацией между Ираном и США, позитивно восприняла сообщения о возможности непрямых переговоров между странами, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:46:00+03:00
2025-04-07T20:46:00+03:00
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ООН, 7 апр – РИА Новости. ООН обеспокоена эскалацией между Ираном и США, позитивно восприняла сообщения о возможности непрямых переговоров между странами, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. "Мы, безусловно, обеспокоены растущей напряженностью между США и Ираном. Мы также положительно отреагировали на новость о том, что есть возможность проведения непрямых переговоров через третью сторону. Мы надеемся, что эта возможность с использованием другой страны в качестве посредника будет использована для снижения напряженности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Президент США Дональд Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников. Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), стефан дюжаррик, дональд трамп, али хаменеи, оон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, Али Хаменеи, ООН, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США

Дюжаррик: ООН обеспокоена растущей напряженностью между США и Ираном

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 7 апр – РИА Новости. ООН обеспокоена эскалацией между Ираном и США, позитивно восприняла сообщения о возможности непрямых переговоров между странами, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«
"Мы, безусловно, обеспокоены растущей напряженностью между США и Ираном. Мы также положительно отреагировали на новость о том, что есть возможность проведения непрямых переговоров через третью сторону. Мы надеемся, что эта возможность с использованием другой страны в качестве посредника будет использована для снижения напряженности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Президент США Дональд Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.
Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.
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В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Стефан ДюжаррикДональд ТрампАли ХаменеиООНПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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