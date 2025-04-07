В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США
Дюжаррик: ООН обеспокоена растущей напряженностью между США и Ираном
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 7 апр – РИА Новости. ООН обеспокоена эскалацией между Ираном и США, позитивно восприняла сообщения о возможности непрямых переговоров между странами, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
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"Мы, безусловно, обеспокоены растущей напряженностью между США и Ираном. Мы также положительно отреагировали на новость о том, что есть возможность проведения непрямых переговоров через третью сторону. Мы надеемся, что эта возможность с использованием другой страны в качестве посредника будет использована для снижения напряженности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Президент США Дональд Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.
Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.