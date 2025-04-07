https://ria.ru/20250407/oon-2009904725.html

В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США

В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США - РИА Новости, 07.04.2025

В ООН заявили об обеспокоенности эскалацией между Ираном и США

ООН обеспокоена эскалацией между Ираном и США, позитивно восприняла сообщения о возможности непрямых переговоров между странами, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:46:00+03:00

2025-04-07T20:46:00+03:00

2025-04-07T20:46:00+03:00

в мире

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ООН, 7 апр – РИА Новости. ООН обеспокоена эскалацией между Ираном и США, позитивно восприняла сообщения о возможности непрямых переговоров между странами, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. "Мы, безусловно, обеспокоены растущей напряженностью между США и Ираном. Мы также положительно отреагировали на новость о том, что есть возможность проведения непрямых переговоров через третью сторону. Мы надеемся, что эта возможность с использованием другой страны в качестве посредника будет использована для снижения напряженности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Президент США Дональд Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников. Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

https://ria.ru/20250309/iran-2003960530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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