https://ria.ru/20250407/oon-2009894889.html

ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа

ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2025

ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа

Главы ряда агентств ООН призвали к возобновлению режима прекращения огня в секторе Газа, указав на катастрофическое гуманитарное положение жителей анклава,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:37:00+03:00

2025-04-07T19:37:00+03:00

2025-04-07T19:37:00+03:00

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ООН, 7 апр – РИА Новости. Главы ряда агентств ООН призвали к возобновлению режима прекращения огня в секторе Газа, указав на катастрофическое гуманитарное положение жителей анклава, следует из заявления. Под обращением подписались заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, глава БАПОР Филипп Лаззарини, гендир ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор ВПП Синди Маккейн и глава UNOPS Хорхе Морейра да Силва. "Мы являемся свидетелями военных действий в Газе, которые демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни. Новые израильские приказы о перемещении населения вновь вынудили сотни тысяч палестинцев бежать, не имея безопасного места", – сказано в совместном заявлении. Высокопоставленные сотрудники ООН указали, что из-за остановки режима прекращения огня более 2,1 миллиона человек снова "оказались в ловушке" "Защитить гражданское население. Содействовать оказанию помощи. Освободить заложников. Возобновить режим прекращения огня", – подытожили авторы обращения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008968642.html

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

https://ria.ru/20250325/izrail-2007185536.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году