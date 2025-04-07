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ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2025
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19:37 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/oon-2009894889.html
ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа
ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2025
ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа
Главы ряда агентств ООН призвали к возобновлению режима прекращения огня в секторе Газа, указав на катастрофическое гуманитарное положение жителей анклава,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:37:00+03:00
2025-04-07T19:37:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
оон
хамас
юнисеф
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ООН, 7 апр – РИА Новости. Главы ряда агентств ООН призвали к возобновлению режима прекращения огня в секторе Газа, указав на катастрофическое гуманитарное положение жителей анклава, следует из заявления. Под обращением подписались заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, глава БАПОР Филипп Лаззарини, гендир ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор ВПП Синди Маккейн и глава UNOPS Хорхе Морейра да Силва. "Мы являемся свидетелями военных действий в Газе, которые демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни. Новые израильские приказы о перемещении населения вновь вынудили сотни тысяч палестинцев бежать, не имея безопасного места", – сказано в совместном заявлении. Высокопоставленные сотрудники ООН указали, что из-за остановки режима прекращения огня более 2,1 миллиона человек снова "оказались в ловушке" "Защитить гражданское население. Содействовать оказанию помощи. Освободить заложников. Возобновить режим прекращения огня", – подытожили авторы обращения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008968642.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ООН призвала возобновить режим прекращения огня в секторе Газа

Главы агентств ООН призвали возобновить режим прекращения огня в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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ООН, 7 апр – РИА Новости. Главы ряда агентств ООН призвали к возобновлению режима прекращения огня в секторе Газа, указав на катастрофическое гуманитарное положение жителей анклава, следует из заявления.
Под обращением подписались заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, глава БАПОР Филипп Лаззарини, гендир ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор ВПП Синди Маккейн и глава UNOPS Хорхе Морейра да Силва.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа
2 апреля, 18:42
«
"Мы являемся свидетелями военных действий в Газе, которые демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни. Новые израильские приказы о перемещении населения вновь вынудили сотни тысяч палестинцев бежать, не имея безопасного места", – сказано в совместном заявлении.
Высокопоставленные сотрудники ООН указали, что из-за остановки режима прекращения огня более 2,1 миллиона человек снова "оказались в ловушке"
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Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
«
"Защитить гражданское население. Содействовать оказанию помощи. Освободить заложников. Возобновить режим прекращения огня", – подытожили авторы обращения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Израиль разработал планы по захвату Газы для разгрома ХАМАС, пишет FT
25 марта, 13:58
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуООНХАМАСЮНИСЕФОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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