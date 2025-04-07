https://ria.ru/20250407/oon-2009882526.html
Совбез ООН проведет заседание по украинскому кризису 8 апреля
Совбез ООН проведет заседание по украинскому кризису 8 апреля - РИА Новости, 07.04.2025
Совбез ООН проведет заседание по украинскому кризису 8 апреля
Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 8 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при Всемирной Организации. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:35:00+03:00
2025-04-07T18:35:00+03:00
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ООН, 7 апр – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 8 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при Всемирной Организации. "Заседание по украинскому досье состоится в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск)", – сказали в миссии. Заседание запросили западные страны из числа членов СБ ООН в связи с ударом ВС РФ по месту совещания украинских командиров в Кривом Роге. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.
https://ria.ru/20250403/oon-2009065698.html
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в мире, россия, кривой рог, нью-йорк (город), оон, вооруженные силы украины, совет безопасности оон
В мире, Россия, Кривой Рог, Нью-Йорк (город), ООН, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН проведет заседание по украинскому кризису 8 апреля
Постпредство РФ: СБ ООН 8 апреля проведет заседание по украинскому кризису