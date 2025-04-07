https://ria.ru/20250407/oon-2009882526.html

Совбез ООН проведет заседание по украинскому кризису 8 апреля

Совбез ООН проведет заседание по украинскому кризису 8 апреля - РИА Новости, 07.04.2025

Совбез ООН проведет заседание по украинскому кризису 8 апреля

Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 8 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при Всемирной Организации. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:35:00+03:00

2025-04-07T18:35:00+03:00

2025-04-07T18:35:00+03:00

в мире

россия

кривой рог

нью-йорк (город)

оон

вооруженные силы украины

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ООН, 7 апр – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 8 апреля, заседание по украинскому кризису, сообщили журналистам в постпредстве РФ при Всемирной Организации. "Заседание по украинскому досье состоится в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск)", – сказали в миссии. Заседание запросили западные страны из числа членов СБ ООН в связи с ударом ВС РФ по месту совещания украинских командиров в Кривом Роге. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.

https://ria.ru/20250403/oon-2009065698.html

https://ria.ru/20250404/oon-2009389960.html

россия

кривой рог

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кривой рог, нью-йорк (город), оон, вооруженные силы украины, совет безопасности оон