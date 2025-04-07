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Значимость ОАЭ как хаба для выхода на рынки MENA растет - РИА Новости, 07.04.2025
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14:29 07.04.2025 (обновлено: 14:30 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/oae-2009804950.html
Значимость ОАЭ как хаба для выхода на рынки MENA растет
Значимость ОАЭ как хаба для выхода на рынки MENA растет - РИА Новости, 07.04.2025
Значимость ОАЭ как хаба для выхода на рынки MENA растет
Российским компаниям стоит рассматривать ОАЭ не только как перспективный рынок для экспорта продукции, но и как региональный торгово-экономический хаб для... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:29:00+03:00
2025-04-07T14:30:00+03:00
экономика
оаэ
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским компаниям стоит рассматривать ОАЭ не только как перспективный рынок для экспорта продукции, но и как региональный торгово-экономический хаб для выхода в близлежащие страны, заявил представитель Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори."РЭЦ пристально смотрит в сторону ОАЭ как на своеобразный хаб, который открывает отечественному бизнесу возможности для выхода на рынки стран MENA. Мы отмечаем высокий спрос на продовольствие и товары народного потребления, информационные технологии, решения в области строительства и инфраструктуры. РЭЦ предлагает целый комплекс мер поддержки бизнесу, выходящему на рынок ОАЭ", – сказал Джаббори в ходе конференции "Возможности для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива. Презентация DMCC", которая состоялась 7 апреля на площадке ТПП России в Москве.Так, производители могут проконсультироваться по вопросам выхода на рынок ОАЭ, получить помощь в поиске потенциальных партнеров, а также финансовую и страховую поддержку экспортной деятельности.Помимо этого, РЭЦ активно продвигает компании в рамках программы национального бренда "Сделано в России". Например, в 2025 году при поддержке РЭЦ бизнес уже принял участие в крупнейшей продовольственной выставке Gulfood и в фестивале-ярмарке "Сделано в России", в рамках которых РЭЦ организовал сотни деловых встреч между российскими производителями и их потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока. Всего в этом году РЭЦ организует коллективные экспозиции Made in Russia на пяти ключевых выставках в ОАЭ, в том числе на GITEX, ADIPEC и WETEX.Джаббори также подчеркнул преимущества профильных свободных зон, которые открывают большие возможности для регистрации компаний и локализации производства с целью упрошенного реэкспорта продукции.
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экономика, оаэ, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, ОАЭ, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Значимость ОАЭ как хаба для выхода на рынки MENA растет

Наджибулло Джаббори: ОАЭ являются перспективным хабом для выхода на рынки MENA

© РИА Новости / Алексей МайшевПредставитель Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на конференции "Возможности для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива
Представитель Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на конференции Возможности для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Представитель Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори на конференции "Возможности для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским компаниям стоит рассматривать ОАЭ не только как перспективный рынок для экспорта продукции, но и как региональный торгово-экономический хаб для выхода в близлежащие страны, заявил представитель Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в ОАЭ Наджибулло Джаббори.
"РЭЦ пристально смотрит в сторону ОАЭ как на своеобразный хаб, который открывает отечественному бизнесу возможности для выхода на рынки стран MENA. Мы отмечаем высокий спрос на продовольствие и товары народного потребления, информационные технологии, решения в области строительства и инфраструктуры. РЭЦ предлагает целый комплекс мер поддержки бизнесу, выходящему на рынок ОАЭ", – сказал Джаббори в ходе конференции "Возможности для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива. Презентация DMCC", которая состоялась 7 апреля на площадке ТПП России в Москве.
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Так, производители могут проконсультироваться по вопросам выхода на рынок ОАЭ, получить помощь в поиске потенциальных партнеров, а также финансовую и страховую поддержку экспортной деятельности.
Помимо этого, РЭЦ активно продвигает компании в рамках программы национального бренда "Сделано в России". Например, в 2025 году при поддержке РЭЦ бизнес уже принял участие в крупнейшей продовольственной выставке Gulfood и в фестивале-ярмарке "Сделано в России", в рамках которых РЭЦ организовал сотни деловых встреч между российскими производителями и их потенциальными партнерами из стран Ближнего Востока. Всего в этом году РЭЦ организует коллективные экспозиции Made in Russia на пяти ключевых выставках в ОАЭ, в том числе на GITEX, ADIPEC и WETEX.
Джаббори также подчеркнул преимущества профильных свободных зон, которые открывают большие возможности для регистрации компаний и локализации производства с целью упрошенного реэкспорта продукции.
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