https://ria.ru/20250407/nauka-2009335791.html

Найдены главные враги крымского виноделия

Найдены главные враги крымского виноделия - РИА Новости, 07.04.2025

Найдены главные враги крымского виноделия

Причины, которые мешают наращиванию производства винных продуктов в Крыму, установили ученые НИУ БелГУ. По их словам, возделывание земель полуострова со времен... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:00:00+03:00

2025-04-07T09:00:00+03:00

2025-04-07T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр ― РИА Новости. Причины, которые мешают наращиванию производства винных продуктов в Крыму, установили ученые НИУ БелГУ. По их словам, возделывание земель полуострова со времен античности, а также неравномерное распределение некоторых элементов в почве существенно снижают возможности роста лозы и вкусовые качества ягод. Результаты представлены в издании Sustainability.Общая площадь виноградников России ― около 105 тысяч гектаров, 20 процентов которых расположены в Крыму и обладают средней урожайностью (64 центнера винограда с одного гектара), рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Из-за разительно отличающихся в разных частях полуострова климатических условий и разнообразия почв, регион пригоден для выращиваний и очень ранних, и очень поздних сортов, заметили ученые.Коллектив исследователей БелГУ за три года экспедиционных исследований установил, какие факторы мешали и мешают наращиванию производства винных продуктов как в античности, так и сегодня. Традиционно применяемые способы агротехники для виноградных почв сохраняют проблему накопления в них органического углерода.Специалисты выяснили, что длительное культивирование растений в западной части Крымского полуострова будет затруднено накоплением в почве железа, меди и марганца, которые в высоких концентрациях опасны не только для лозы и ягод, но и для потребителя вина."Мы установили, что почвы Западного Крыма накапливают металлы, содержание которых в продуктах питания строго регламентировано. Одной из причин является длительная аграрная деятельность на некоторых территориях регионов. Возделываемые с античных времен земли "хранят" в себе железо и другие металлы в виде прочных соединений. А опасно высокие содержания меди в почве ― проблема уже современного виноградарства, ею богаты только почвы, где в новое время применяли медный купорос в качестве фунгицида", ― рассказал профессор кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ БелГУ Федор Лисецкий."Наложения" исторических и современных практик землепользования для целей виноградарства приходятся на юго-запад и северо-запад, и именно в этих регионах может производиться высококачественное и "узнаваемое" вино, которое трудно сфальсифицировать, рассказали в вузе. Современные же угодья виноделов преобладают на юге, в более теплой субтропической зоне, добавил ученый.В рамках исследования НИУ БелГУ было установлено, что уровень некоторых современных элементов-загрязнителей почв (меди, хрома, ванадия и никеля) на возделываемых территориях опасно близок к предельно допустимым концентрациям (ПДК), отметил ученый. Новые данные позволят улучшить процедуру мониторинга условий культивирования винограда и будут полезны при выборе новых участков для виноградарства в Крыму, считает специалист."Также мы обратили внимание на элементы, концентрация которых в винограде может существенно повлиять на вкус вина: железо, рубидий, кремний, калий и марганец. Степные территории Крыма обеднены этими элементами в сравнении с более теплыми южными районами, которые относятся к северной границе субсредиземноморского виноградарства", ― добавил Лисецкий.В будущем специалисты планируют разработать систему оценки пригодности почв адаптированных для виноградарства и производства винных продуктов, основанную на учете местного климата и геохимии почв. Эта же система может быть полезна для определения "отпечатка" винного продукта, произведенного в определенной местности.Сегодня на Крымском полуострове выделено 13 виноградарско-винодельческих районов, каждый из которых обладает уникальными особенностями.Для защиты потребителей от продукции ненадлежащего качества в 2019 году принят федеральный закон 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", закрепивший винную продукцию за географическим районом, где для него было получено сырье.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20250308/nauka-2003657273.html

https://ria.ru/20250205/nauka-1997122101.html

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