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Найдены главные враги крымского виноделия - РИА Новости, 07.04.2025
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Наука
 
09:00 07.04.2025 (обновлено: 13:03 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/nauka-2009335791.html
Найдены главные враги крымского виноделия
Найдены главные враги крымского виноделия - РИА Новости, 07.04.2025
Найдены главные враги крымского виноделия
Причины, которые мешают наращиванию производства винных продуктов в Крыму, установили ученые НИУ БелГУ. По их словам, возделывание земель полуострова со времен... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:00:00+03:00
2025-04-07T13:03:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
российский научный фонд
республика крым
виноделие
белгород
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МОСКВА, 7 апр ― РИА Новости. Причины, которые мешают наращиванию производства винных продуктов в Крыму, установили ученые НИУ БелГУ. По их словам, возделывание земель полуострова со времен античности, а также неравномерное распределение некоторых элементов в почве существенно снижают возможности роста лозы и вкусовые качества ягод. Результаты представлены в издании Sustainability.Общая площадь виноградников России ― около 105 тысяч гектаров, 20 процентов которых расположены в Крыму и обладают средней урожайностью (64 центнера винограда с одного гектара), рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Из-за разительно отличающихся в разных частях полуострова климатических условий и разнообразия почв, регион пригоден для выращиваний и очень ранних, и очень поздних сортов, заметили ученые.Коллектив исследователей БелГУ за три года экспедиционных исследований установил, какие факторы мешали и мешают наращиванию производства винных продуктов как в античности, так и сегодня. Традиционно применяемые способы агротехники для виноградных почв сохраняют проблему накопления в них органического углерода.Специалисты выяснили, что длительное культивирование растений в западной части Крымского полуострова будет затруднено накоплением в почве железа, меди и марганца, которые в высоких концентрациях опасны не только для лозы и ягод, но и для потребителя вина."Мы установили, что почвы Западного Крыма накапливают металлы, содержание которых в продуктах питания строго регламентировано. Одной из причин является длительная аграрная деятельность на некоторых территориях регионов. Возделываемые с античных времен земли "хранят" в себе железо и другие металлы в виде прочных соединений. А опасно высокие содержания меди в почве ― проблема уже современного виноградарства, ею богаты только почвы, где в новое время применяли медный купорос в качестве фунгицида", ― рассказал профессор кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ БелГУ Федор Лисецкий."Наложения" исторических и современных практик землепользования для целей виноградарства приходятся на юго-запад и северо-запад, и именно в этих регионах может производиться высококачественное и "узнаваемое" вино, которое трудно сфальсифицировать, рассказали в вузе. Современные же угодья виноделов преобладают на юге, в более теплой субтропической зоне, добавил ученый.В рамках исследования НИУ БелГУ было установлено, что уровень некоторых современных элементов-загрязнителей почв (меди, хрома, ванадия и никеля) на возделываемых территориях опасно близок к предельно допустимым концентрациям (ПДК), отметил ученый. Новые данные позволят улучшить процедуру мониторинга условий культивирования винограда и будут полезны при выборе новых участков для виноградарства в Крыму, считает специалист."Также мы обратили внимание на элементы, концентрация которых в винограде может существенно повлиять на вкус вина: железо, рубидий, кремний, калий и марганец. Степные территории Крыма обеднены этими элементами в сравнении с более теплыми южными районами, которые относятся к северной границе субсредиземноморского виноградарства", ― добавил Лисецкий.В будущем специалисты планируют разработать систему оценки пригодности почв адаптированных для виноградарства и производства винных продуктов, основанную на учете местного климата и геохимии почв. Эта же система может быть полезна для определения "отпечатка" винного продукта, произведенного в определенной местности.Сегодня на Крымском полуострове выделено 13 виноградарско-винодельческих районов, каждый из которых обладает уникальными особенностями.Для защиты потребителей от продукции ненадлежащего качества в 2019 году принят федеральный закон 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", закрепивший винную продукцию за географическим районом, где для него было получено сырье.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20250308/nauka-2003657273.html
https://ria.ru/20250205/nauka-1997122101.html
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наука, университетская наука, россия, российский научный фонд, республика крым, виноделие, белгород, белгородский государственный университет, химия, социальный навигатор
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Российский научный фонд, Республика Крым, Виноделие, Белгород, Белгородский государственный университет, Химия, Социальный навигатор

Найдены главные враги крымского виноделия

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Крыму
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 7 апр ― РИА Новости. Причины, которые мешают наращиванию производства винных продуктов в Крыму, установили ученые НИУ БелГУ. По их словам, возделывание земель полуострова со времен античности, а также неравномерное распределение некоторых элементов в почве существенно снижают возможности роста лозы и вкусовые качества ягод. Результаты представлены в издании Sustainability.
Общая площадь виноградников России ― около 105 тысяч гектаров, 20 процентов которых расположены в Крыму и обладают средней урожайностью (64 центнера винограда с одного гектара), рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Из-за разительно отличающихся в разных частях полуострова климатических условий и разнообразия почв, регион пригоден для выращиваний и очень ранних, и очень поздних сортов, заметили ученые.
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8 марта, 08:01
Коллектив исследователей БелГУ за три года экспедиционных исследований установил, какие факторы мешали и мешают наращиванию производства винных продуктов как в античности, так и сегодня. Традиционно применяемые способы агротехники для виноградных почв сохраняют проблему накопления в них органического углерода.
Специалисты выяснили, что длительное культивирование растений в западной части Крымского полуострова будет затруднено накоплением в почве железа, меди и марганца, которые в высоких концентрациях опасны не только для лозы и ягод, но и для потребителя вина.
"Мы установили, что почвы Западного Крыма накапливают металлы, содержание которых в продуктах питания строго регламентировано. Одной из причин является длительная аграрная деятельность на некоторых территориях регионов. Возделываемые с античных времен земли "хранят" в себе железо и другие металлы в виде прочных соединений. А опасно высокие содержания меди в почве ― проблема уже современного виноградарства, ею богаты только почвы, где в новое время применяли медный купорос в качестве фунгицида", ― рассказал профессор кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ БелГУ Федор Лисецкий.
© Фото : Ольга МарининаУченый проводит морфологическое описание почвенного профиля и отбор образцов на анализы
Ученый проводит морфологическое описание почвенного профиля и отбор образцов на анализы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Ольга Маринина
Ученый проводит морфологическое описание почвенного профиля и отбор образцов на анализы
"Наложения" исторических и современных практик землепользования для целей виноградарства приходятся на юго-запад и северо-запад, и именно в этих регионах может производиться высококачественное и "узнаваемое" вино, которое трудно сфальсифицировать, рассказали в вузе. Современные же угодья виноделов преобладают на юге, в более теплой субтропической зоне, добавил ученый.
В рамках исследования НИУ БелГУ было установлено, что уровень некоторых современных элементов-загрязнителей почв (меди, хрома, ванадия и никеля) на возделываемых территориях опасно близок к предельно допустимым концентрациям (ПДК), отметил ученый. Новые данные позволят улучшить процедуру мониторинга условий культивирования винограда и будут полезны при выборе новых участков для виноградарства в Крыму, считает специалист.
"Также мы обратили внимание на элементы, концентрация которых в винограде может существенно повлиять на вкус вина: железо, рубидий, кремний, калий и марганец. Степные территории Крыма обеднены этими элементами в сравнении с более теплыми южными районами, которые относятся к северной границе субсредиземноморского виноградарства", ― добавил Лисецкий.
Ростки рейнутрии японской - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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В будущем специалисты планируют разработать систему оценки пригодности почв адаптированных для виноградарства и производства винных продуктов, основанную на учете местного климата и геохимии почв. Эта же система может быть полезна для определения "отпечатка" винного продукта, произведенного в определенной местности.
Сегодня на Крымском полуострове выделено 13 виноградарско-винодельческих районов, каждый из которых обладает уникальными особенностями.
Для защиты потребителей от продукции ненадлежащего качества в 2019 году принят федеральный закон 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", закрепивший винную продукцию за географическим районом, где для него было получено сырье.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияРоссийский научный фондРеспублика КрымВиноделиеБелгородБелгородский государственный университетХимияСоциальный навигатор
 
 
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