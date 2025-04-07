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Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности - РИА Новости, 07.04.2025
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20:59 07.04.2025 (обновлено: 21:46 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/nato-2009906345.html
Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности
Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности - РИА Новости, 07.04.2025
Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности
Вице-адмирал Военно-морских сил, представитель США в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд отстранена от должности, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:59:00+03:00
2025-04-07T21:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вице-адмирал Военно-морских сил, представитель США в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд отстранена от должности, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.Как отмечается, союзники по альянсу уже получили уведомление о ее увольнении. Официального подтверждения информации пока не поступало.Один из источников агентства сообщил, что ее снятие с должности, возможно, связано с борьбой против инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). В декабре 2024 года консервативная исследовательская организация "Американский фонд подотчетности" направила будущему министру обороны Питу Хегсету список "идеологов воукизма" в Вооруженных силах США, которых, по ее мнению, следовало бы уволить. В списке оказалась Чатфилд, которая, как отмечали в фонде, жаловалась, что конгресс на 80% состоит из мужчин, и заявляла, что "разнообразие — наша сила". По данным фонда, вице-адмирал в 2022 году участвовала в мероприятии ВС США, посвященном DEI. Ранее в апреле со всех постов сняли главу Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Тимоти Хо.Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его мнению, такая практика может нарушать гражданские права.
https://ria.ru/20250407/nato-2009340600.html
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в мире, сша, брюссель, пит хегсет, нато, агентство национальной безопасности сша, дональд трамп
В мире, США, Брюссель, Пит Хегсет, НАТО, Агентство национальной безопасности США, Дональд Трамп
Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности

Reuters: представителя США в военном комитете НАТО в Брюсселе Чатфилд уволили

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вице-адмирал Военно-морских сил, представитель США в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд отстранена от должности, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается, союзники по альянсу уже получили уведомление о ее увольнении. Официального подтверждения информации пока не поступало.
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Один из источников агентства сообщил, что ее снятие с должности, возможно, связано с борьбой против инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
В декабре 2024 года консервативная исследовательская организация "Американский фонд подотчетности" направила будущему министру обороны Питу Хегсету список "идеологов воукизма" в Вооруженных силах США, которых, по ее мнению, следовало бы уволить. В списке оказалась Чатфилд, которая, как отмечали в фонде, жаловалась, что конгресс на 80% состоит из мужчин, и заявляла, что "разнообразие — наша сила". По данным фонда, вице-адмирал в 2022 году участвовала в мероприятии ВС США, посвященном DEI.
Ранее в апреле со всех постов сняли главу Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Тимоти Хо.
Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его мнению, такая практика может нарушать гражданские права.
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В миреСШАБрюссельПит ХегсетНАТОАгентство национальной безопасности СШАДональд Трамп
 
 
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