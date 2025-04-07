https://ria.ru/20250407/nato-2009830347.html

Генсек НАТО оценил роль США в азиатском регионе

Генсек НАТО оценил роль США в азиатском регионе - РИА Новости, 07.04.2025

Генсек НАТО оценил роль США в азиатском регионе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью японскому изданию Japan Times заявил, что ведущая роль в определении стратегии в азиатском регионе отводится... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:17:00+03:00

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2025-04-07T16:17:00+03:00

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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью японскому изданию Japan Times заявил, что ведущая роль в определении стратегии в азиатском регионе отводится США, которые являются "единственной оставшейся супердержавой, которая может быть активной не только в европейском и атлантическом регионе, но и индо-тихоокеанском". "Основное направление стратегии в индо-тихоокеанском регионе будет, безусловное, исходить от США... США четко говорят, что они хотят, чтобы НАТО поддерживала возможности проецирования коллективной мощи", - отметил он. По словам Рютте, НАТО "будет поддерживать США в их развороте на Азию". "США хочет, чтобы НАТО были более вовлечены. Не в смысле пятой статьи (Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией – ред.), а в смысле поддерживать друг друга", - отметил он. Генсек НАТО призвал "не быть наивными относительно Китая", добавив, что "тех объемов инвестиций в военную промышленную базу и на вооруженные силы не было десятилетия". -0-

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в мире, сша, япония, марк рютте, нато