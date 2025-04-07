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"Еще одна ошибка Трампа". НАТО прощается с США - РИА Новости, 07.04.2025
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08:00 07.04.2025 (обновлено: 10:13 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/nato-2009340600.html
"Еще одна ошибка Трампа". НАТО прощается с США
"Еще одна ошибка Трампа". НАТО прощается с США - РИА Новости, 07.04.2025
"Еще одна ошибка Трампа". НАТО прощается с США
Встреча глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе обнажила глубокий кризис. Союзники не смогли прийти к общему мнению ни по Гренландии, ни тем... РИА Новости, 07.04.2025
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2025-04-07T10:13:00+03:00
сша
европа
китай
дональд трамп
марко рубио
федор лукьянов
нато
евросоюз
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Встреча глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе обнажила глубокий кризис. Союзники не смогли прийти к общему мнению ни по Гренландии, ни тем более по Украине. Зато Вашингтон требует от европейцев отказаться от социальных программ ради усиления армий. Что происходит в НАТО — в материале РИА Новости.Все для фронтаАтмосфера на двухдневных переговорах была напряженной, сообщают источники. Упрекали американцев в том, что они потеряли интерес к альянсу, угрожают территориальной целостности Дании. Госсекретарь Марко Рубио постарался успокоить коллег."Сейчас США активны в НАТО как никогда. Истерия и преувеличения, которые я наблюдаю в зарубежных средствах массовой информации и некоторых американских, необоснованны. Президент Дональд Трамп четко заявил, что он поддерживает НАТО; мы останемся в альянсе", — заверил он.Но претензии у Вашингтона действительно есть. "Мы хотим укрепить НАТО, повысить жизнеспособность блока. Единственный для этого способ — расширить потенциал наших партнеров, государств, входящих в этот важный альянс. &lt;…&gt; Мы уделяем приоритетное внимание обороне из-за той роли, которую мы играем в мире, и хотим, чтобы наши партнеры делали то же самое", — подчеркнул Рубио.Нужно тратить на оборону не два, а пять процентов ВВП. Придется отказаться от части социальных программ, но Вашингтон не видит в этом ничего страшного. А "полномасштабная наземная война в сердце Европы" должна напомнить ЕС, что "жесткая сила по-прежнему необходима в качестве сдерживающего фактора", добавил глава Госдепа.Европейцев же очень смущает позиция Трампа, уверяющего, что Россия не угрожает НАТО. При этом, например, Италия и Испания до сих пор тратят на оборону меньше двух процентов ВВП, а граничащие с Россией страны Балтии и Польши — около трех. США — 3,4.Кроме того, наблюдатели отметили, что Рубио вообще не упомянул Гренландию, которую Трамп обещает присоединить к США. Между тем госсекретарь побеседовал с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. Обсудили "темы, представляющие совместный интерес", включая оборонные расходы, угрозы альянсу и координацию действий по Украине, сообщили в Госдепе. И опять ни слова о Гренландии.Максимально уклончиво территориальные претензии США прокомментировал генсек НАТО Марк Рютте: "Гренландия — часть Дании. &lt;…&gt; Но, конечно, ваш вопрос имеет отношение к тому, как защитить Арктику и Крайний Север, и это касается не только Дании или Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады и Соединенных Штатов".В Североатлантическом альянсе понимают, что Китай использует морские территории "для расширения своего присутствия", а Россия "все больше и больше вооружает" этот регион, добавил он. В связи с этим и другими проблемами, в частности, нехваткой ледоколов, страны НАТО сотрудничают с "нейтральными союзниками".Все для победыСпорили и об Украине. На саммите НАТО в июле 2024-го единодушно заявили, что Киев со временем примут в военный блок. Однако Трамп настаивает, что этого никогда не произойдет.По словам Рютте, чем бы ни закончились переговоры между Россией и США, надо быть готовыми к продолжению конфликта с Москвой. Возможное вторжение — долгосрочная угроза, которая не исчезнет и после прекращения СВО.Поэтому Украину нужно вооружать. "Союзники уже пообещали более 20 миллиардов евро", — уточнил Рютте. Командование альянса в Висбадене по-прежнему координирует поставки Киеву и подготовку ВСУ."Германия не оставит народ Украины — наших европейских соседей — в одиночестве. Решение нынешней и будущей правящих партий выделить дополнительно три миллиарда евро на краткосрочную поддержку и еще 8,25 миллиарда на военную помощь до 2029 года — свидетельство твердой межпартийной солидарности", — заверила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Четвертого апреля Киев посетили начальники генштабов ВС Франции и Великобритании Тьерри Буркхард и Тони Радакин. Как пишут западные СМИ — чтобы обсудить с Зеленским укрепление военного потенциала ВСУ и гарантии безопасности, которые потребуются Украине после завершения конфликта. В том числе речь может идти о вводе контингента в 30 тысяч солдат.В тылу врагаЕвропейцы поняли: теперь они сами должны решать свои проблемы, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Американцы же в очередной раз подтвердили, что не собираются защищать их себе в убыток, но еще не определились с тем, что хотят получить взамен."Переговоры состоялись почти сразу после того, как Трамп поднял пошлины для стран ЕС на 20%. Это серьезный экономический удар по Европе, особенно по Германии, Франции, Испании. В таких условиях вкладывать еще больше средств в оборону сложно. Кроме того, европейцы задумались о создании собственной системы безопасности, но на нее нужно найти 800 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Если повысят расходы на оборону до 3,5% ВВП, им должно хватить, но США требуют большего. В общем, ситуация сложная", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.ЕС оказался перед выбором: продолжать двигаться в фарватере США или обрести самостоятельность. Однако быстро перестроиться не получится.По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, столь тяжелого кризиса в НАТО еще не было. "Может быть, что-то отдаленно напоминает, когда США напали на Ирак: не все поддержали Вашингтон. Но сейчас между американцами и европейцами намного более серьезные противоречия", — говорит он.Средств на создание независимой региональной системы обороны у Европы нет, а то, что предлагают американцы, никого не устраивает. "Можно обменять масло на пушки, но социально-политические системы стран ЕС к этому совершенно не готовы", — поясняет эксперт.Политологи не исключают того, что из-за усилий Трампа ЕС начнет сближение с Китаем. В перспективе это способно компенсировать ущерб, который США наносят Европе.
https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2007449310.html
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сша, европа, китай, дональд трамп, марко рубио, федор лукьянов, нато, евросоюз
США, Европа, Китай, Дональд Трамп, Марко Рубио, Федор Лукьянов, НАТО, Евросоюз
"Еще одна ошибка Трампа". НАТО прощается с США

Политолог Лукьянов: Европа не готова обменять масло на пушки

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Встреча глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе обнажила глубокий кризис. Союзники не смогли прийти к общему мнению ни по Гренландии, ни тем более по Украине. Зато Вашингтон требует от европейцев отказаться от социальных программ ради усиления армий. Что происходит в НАТО — в материале РИА Новости.

Все для фронта

Атмосфера на двухдневных переговорах была напряженной, сообщают источники. Упрекали американцев в том, что они потеряли интерес к альянсу, угрожают территориальной целостности Дании. Госсекретарь Марко Рубио постарался успокоить коллег.
© Getty Images / Omar HavanaГоссекретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Госсекретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Omar Havana
Госсекретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
"Сейчас США активны в НАТО как никогда. Истерия и преувеличения, которые я наблюдаю в зарубежных средствах массовой информации и некоторых американских, необоснованны. Президент Дональд Трамп четко заявил, что он поддерживает НАТО; мы останемся в альянсе", — заверил он.
Но претензии у Вашингтона действительно есть. "Мы хотим укрепить НАТО, повысить жизнеспособность блока. Единственный для этого способ — расширить потенциал наших партнеров, государств, входящих в этот важный альянс. <…> Мы уделяем приоритетное внимание обороне из-за той роли, которую мы играем в мире, и хотим, чтобы наши партнеры делали то же самое", — подчеркнул Рубио.
Нужно тратить на оборону не два, а пять процентов ВВП. Придется отказаться от части социальных программ, но Вашингтон не видит в этом ничего страшного. А "полномасштабная наземная война в сердце Европы" должна напомнить ЕС, что "жесткая сила по-прежнему необходима в качестве сдерживающего фактора", добавил глава Госдепа.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Европейцев же очень смущает позиция Трампа, уверяющего, что Россия не угрожает НАТО. При этом, например, Италия и Испания до сих пор тратят на оборону меньше двух процентов ВВП, а граничащие с Россией страны Балтии и Польши — около трех. США — 3,4.
Кроме того, наблюдатели отметили, что Рубио вообще не упомянул Гренландию, которую Трамп обещает присоединить к США. Между тем госсекретарь побеседовал с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. Обсудили "темы, представляющие совместный интерес", включая оборонные расходы, угрозы альянсу и координацию действий по Украине, сообщили в Госдепе. И опять ни слова о Гренландии.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия
Максимально уклончиво территориальные претензии США прокомментировал генсек НАТО Марк Рютте: "Гренландия — часть Дании. <…> Но, конечно, ваш вопрос имеет отношение к тому, как защитить Арктику и Крайний Север, и это касается не только Дании или Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады и Соединенных Штатов".
В Североатлантическом альянсе понимают, что Китай использует морские территории "для расширения своего присутствия", а Россия "все больше и больше вооружает" этот регион, добавил он. В связи с этим и другими проблемами, в частности, нехваткой ледоколов, страны НАТО сотрудничают с "нейтральными союзниками".
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Все для победы

Спорили и об Украине. На саммите НАТО в июле 2024-го единодушно заявили, что Киев со временем примут в военный блок. Однако Трамп настаивает, что этого никогда не произойдет.
© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
По словам Рютте, чем бы ни закончились переговоры между Россией и США, надо быть готовыми к продолжению конфликта с Москвой. Возможное вторжение — долгосрочная угроза, которая не исчезнет и после прекращения СВО.
Поэтому Украину нужно вооружать. "Союзники уже пообещали более 20 миллиардов евро", — уточнил Рютте. Командование альянса в Висбадене по-прежнему координирует поставки Киеву и подготовку ВСУ.
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
"Германия не оставит народ Украины — наших европейских соседей — в одиночестве. Решение нынешней и будущей правящих партий выделить дополнительно три миллиарда евро на краткосрочную поддержку и еще 8,25 миллиарда на военную помощь до 2029 года — свидетельство твердой межпартийной солидарности", — заверила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Четвертого апреля Киев посетили начальники генштабов ВС Франции и Великобритании Тьерри Буркхард и Тони Радакин. Как пишут западные СМИ — чтобы обсудить с Зеленским укрепление военного потенциала ВСУ и гарантии безопасности, которые потребуются Украине после завершения конфликта. В том числе речь может идти о вводе контингента в 30 тысяч солдат.
Военный во время учений НАТО учений Nordic Response - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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27 февраля, 08:00

В тылу врага

Европейцы поняли: теперь они сами должны решать свои проблемы, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Американцы же в очередной раз подтвердили, что не собираются защищать их себе в убыток, но еще не определились с тем, что хотят получить взамен.
© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
"Переговоры состоялись почти сразу после того, как Трамп поднял пошлины для стран ЕС на 20%. Это серьезный экономический удар по Европе, особенно по Германии, Франции, Испании. В таких условиях вкладывать еще больше средств в оборону сложно. Кроме того, европейцы задумались о создании собственной системы безопасности, но на нее нужно найти 800 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Если повысят расходы на оборону до 3,5% ВВП, им должно хватить, но США требуют большего. В общем, ситуация сложная", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
ЕС оказался перед выбором: продолжать двигаться в фарватере США или обрести самостоятельность. Однако быстро перестроиться не получится.
По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, столь тяжелого кризиса в НАТО еще не было. "Может быть, что-то отдаленно напоминает, когда США напали на Ирак: не все поддержали Вашингтон. Но сейчас между американцами и европейцами намного более серьезные противоречия", — говорит он.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Средств на создание независимой региональной системы обороны у Европы нет, а то, что предлагают американцы, никого не устраивает. "Можно обменять масло на пушки, но социально-политические системы стран ЕС к этому совершенно не готовы", — поясняет эксперт.
Политологи не исключают того, что из-за усилий Трампа ЕС начнет сближение с Китаем. В перспективе это способно компенсировать ущерб, который США наносят Европе.
 
СШАЕвропаКитайДональд ТрампМарко РубиоФедор ЛукьяновНАТОЕвросоюз
 
 
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