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В Курской области задержали распространителей наркотиков - РИА Новости, 07.04.2025
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15:51 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/narkotiki-2009825201.html
В Курской области задержали распространителей наркотиков
В Курской области задержали распространителей наркотиков - РИА Новости, 07.04.2025
В Курской области задержали распространителей наркотиков
Сотрудники курской полиции благодаря бдительному дачнику задержали семерых распространителей наркотиков, трое из которых оказались несовершеннолетними, сообщили РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:51:00+03:00
2025-04-07T15:51:00+03:00
происшествия
курская область
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россия
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КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники курской полиции благодаря бдительному дачнику задержали семерых распространителей наркотиков, трое из которых оказались несовершеннолетними, сообщили в УМВД России по Курской области. "Сотрудники полиции задержали наркокурьеров — закладчиков крупной партии "синтетики". В рамках 1 этапа общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"… по подозрению в сбыте крупной партии синтетических наркотиков были задержаны 7 человек, трое из которых — несовершеннолетние", - говорится в Telegram-канале полиции. Отмечается, что наркобизнесом подозреваемые занимались на протяжении полугода. "В одном из садовых обществ их заметил дачник, после зимы приехавший убрать свой участок. Бдительный мужчина позвонил в полицию и сообщил о неизвестных лицах, предположительно, занимающихся организацией тайников - закладок. Сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Закладчиков задержали", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе личного досмотра у двоих 17-летних подозреваемых были обнаружены и изъяты 6 свертков с синтетическими наркотиками, которые им передал их товарищ, который приобрел оптовую партию "синтетики" и передал ее подельникам для организации закладок. Подозреваемые дали признательные показания. По факту сбыта наркотиков в крупном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20250403/chuvashija-2009127857.html
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происшествия, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Курской области задержали распространителей наркотиков

В Курской области задержали семерых закладчиков крупной партии наркотиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники курской полиции благодаря бдительному дачнику задержали семерых распространителей наркотиков, трое из которых оказались несовершеннолетними, сообщили в УМВД России по Курской области.
«
"Сотрудники полиции задержали наркокурьеров — закладчиков крупной партии "синтетики". В рамках 1 этапа общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"… по подозрению в сбыте крупной партии синтетических наркотиков были задержаны 7 человек, трое из которых — несовершеннолетние", - говорится в Telegram-канале полиции.
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Отмечается, что наркобизнесом подозреваемые занимались на протяжении полугода.
«
"В одном из садовых обществ их заметил дачник, после зимы приехавший убрать свой участок. Бдительный мужчина позвонил в полицию и сообщил о неизвестных лицах, предположительно, занимающихся организацией тайников - закладок. Сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Закладчиков задержали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе личного досмотра у двоих 17-летних подозреваемых были обнаружены и изъяты 6 свертков с синтетическими наркотиками, которые им передал их товарищ, который приобрел оптовую партию "синтетики" и передал ее подельникам для организации закладок.
Подозреваемые дали признательные показания. По факту сбыта наркотиков в крупном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся следственные действия.
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ПроисшествияКурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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