https://ria.ru/20250407/narkotiki-2009825201.html

В Курской области задержали распространителей наркотиков

В Курской области задержали распространителей наркотиков - РИА Новости, 07.04.2025

В Курской области задержали распространителей наркотиков

Сотрудники курской полиции благодаря бдительному дачнику задержали семерых распространителей наркотиков, трое из которых оказались несовершеннолетними, сообщили РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:51:00+03:00

2025-04-07T15:51:00+03:00

2025-04-07T15:51:00+03:00

происшествия

курская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Сотрудники курской полиции благодаря бдительному дачнику задержали семерых распространителей наркотиков, трое из которых оказались несовершеннолетними, сообщили в УМВД России по Курской области. "Сотрудники полиции задержали наркокурьеров — закладчиков крупной партии "синтетики". В рамках 1 этапа общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"… по подозрению в сбыте крупной партии синтетических наркотиков были задержаны 7 человек, трое из которых — несовершеннолетние", - говорится в Telegram-канале полиции. Отмечается, что наркобизнесом подозреваемые занимались на протяжении полугода. "В одном из садовых обществ их заметил дачник, после зимы приехавший убрать свой участок. Бдительный мужчина позвонил в полицию и сообщил о неизвестных лицах, предположительно, занимающихся организацией тайников - закладок. Сотрудники полиции отреагировали незамедлительно. Закладчиков задержали", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе личного досмотра у двоих 17-летних подозреваемых были обнаружены и изъяты 6 свертков с синтетическими наркотиками, которые им передал их товарищ, который приобрел оптовую партию "синтетики" и передал ее подельникам для организации закладок. Подозреваемые дали признательные показания. По факту сбыта наркотиков в крупном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20250403/chuvashija-2009127857.html

https://ria.ru/20250328/khranenie-2007847871.html

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происшествия, курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия