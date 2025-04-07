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ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 07.04.2025 (обновлено: 21:18 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html
ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей
ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей - РИА Новости, 07.04.2025
ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей
ВСУ завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T21:03:00+03:00
2025-04-07T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
богота
афганистан
министерство обороны рф (минобороны рф)
колумбия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 7 апр — РИА Новости. ВСУ завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север"."Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое", — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.Ранее украинское издание "Зеркало недели" писало, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 человек.Посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Ситуация в Курской областиВ начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250407/dnr-2009793137.html
https://ria.ru/20250329/sudzha-2008174350.html
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курская область
украина
богота
афганистан
колумбия
россия
сумская область
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курская область, украина, богота, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф), колумбия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Богота, Афганистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Колумбия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов
ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей

ВСУ направили колумбийских наемников в Глубокое на границе с Курской областью

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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КУРСК, 7 апр — РИА Новости. ВСУ завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север".
"Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое", — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.
Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В ДНР будут заочно судить наемницу из США
Вчера, 13:25
Ранее украинское издание "Зеркало недели" писало, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 человек.
Посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Житель Гончаровки: Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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29 марта, 20:31

Ситуация в Курской области

В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
СК возбудил дело об убийстве польскими наемниками жителя Курской области
Вчера, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаБоготаАфганистанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КолумбияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСумская областьВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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