https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html

ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей

ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей - РИА Новости, 07.04.2025

ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей

ВСУ завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T21:03:00+03:00

2025-04-07T21:03:00+03:00

2025-04-07T21:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 7 апр — РИА Новости. ВСУ завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север"."Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое", — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.Ранее украинское издание "Зеркало недели" писало, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 человек.Посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Ситуация в Курской областиВ начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250407/dnr-2009793137.html

https://ria.ru/20250329/sudzha-2008174350.html

https://ria.ru/20250407/delo-2009764441.html

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богота

афганистан

колумбия

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сумская область

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