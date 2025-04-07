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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи - РИА Новости, 07.04.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:02:00+03:00
2025-04-07T16:02:00+03:00
2025-04-07T17:06:00+03:00
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землетрясение в мьянме и таиланде
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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы."В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3600 человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3564 погибших.
https://ria.ru/20250406/zemletryaseniya-2009675536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Китай, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
При землетрясении в Мьянме погибли 3,6 тысячи человек, более пяти тысяч ранены