https://ria.ru/20250407/myanma-2009827316.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи - РИА Новости, 07.04.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:02:00+03:00

2025-04-07T16:02:00+03:00

2025-04-07T17:06:00+03:00

в мире

мьянма

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землетрясение в мьянме и таиланде

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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы."В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3600 человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3564 погибших.

https://ria.ru/20250406/zemletryaseniya-2009675536.html

мьянма

китай

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Варвара Скокшина

в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде