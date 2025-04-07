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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи - РИА Новости, 07.04.2025
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16:02 07.04.2025 (обновлено: 17:06 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/myanma-2009827316.html
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи - РИА Новости, 07.04.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:02:00+03:00
2025-04-07T17:06:00+03:00
в мире
мьянма
китай
землетрясение в мьянме и таиланде
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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы."В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3600 человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3564 погибших.
https://ria.ru/20250406/zemletryaseniya-2009675536.html
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в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Китай, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи

При землетрясении в Мьянме погибли 3,6 тысячи человек, более пяти тысяч ранены

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3600, более 5 тысяч человек получили ранения, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы.
"В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3600 человек, 5017 получили ранения, еще 160 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах. Центральное телевидение Китая ранее сообщало о 3564 погибших.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Сейсмолог назвал регионы России с угрозой землетрясений
6 апреля, 19:11
 
В миреМьянмаКитайЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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