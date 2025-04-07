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Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск - РИА Новости, 07.04.2025
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16:27 07.04.2025 (обновлено: 16:31 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/mvd-2009833002.html
Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск
Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск - РИА Новости, 07.04.2025
Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:27:00+03:00
2025-04-07T16:31:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
соликамский магниевый завод
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. "Петр Иванович Кондрашев... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Кондрашев, не уточняется. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.
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происшествия, россия, пермский край, соликамский магниевый завод, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Пермский край, Соликамский магниевый завод, Генеральная прокуратура РФ
Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск

МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

© МВД РоссииПетр Кондрашев
Петр Кондрашев - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© МВД России
Петр Кондрашев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства.
«
"Петр Иванович Кондрашев... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Кондрашев, не уточняется.
Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.
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ПроисшествияРоссияПермский крайСоликамский магниевый заводГенеральная прокуратура РФ
 
 
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