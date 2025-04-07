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Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск

Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск - РИА Новости, 07.04.2025

Экс-владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:27:00+03:00

2025-04-07T16:27:00+03:00

2025-04-07T16:31:00+03:00

происшествия

россия

пермский край

соликамский магниевый завод

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева, сообщается на сайте ведомства. "Петр Иванович Кондрашев... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Кондрашев, не уточняется. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.

https://ria.ru/20250329/shifrin-2008072879.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, пермский край, соликамский магниевый завод, генеральная прокуратура рф