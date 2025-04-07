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В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности - РИА Новости, 07.04.2025

В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:58:00+03:00

2025-04-07T14:58:00+03:00

2025-04-07T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 миллиарда рублей", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. По предварительным данным, с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей. "Полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников - в Уфе", - отметила Волк. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.

https://realty.ria.ru/20250325/habarovsk-2007104029.html

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происшествия, россия, краснодарский край, ирина волк, уфа, криминал