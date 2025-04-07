https://ria.ru/20250407/mvd-2009812934.html
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности - РИА Новости, 07.04.2025
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:58:00+03:00
2025-04-07T14:58:00+03:00
2025-04-07T15:04:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
ирина волк
уфа
криминал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 миллиарда рублей", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. По предварительным данным, с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей. "Полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников - в Уфе", - отметила Волк. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.
https://realty.ria.ru/20250325/habarovsk-2007104029.html
россия
краснодарский край
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, ирина волк, уфа, криминал
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ирина Волк, Уфа, Криминал
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности
МВД: задержаны трое подозреваемых в теневом обналичивании более миллиарда рублей