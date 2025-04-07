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В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности - РИА Новости, 07.04.2025
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14:58 07.04.2025 (обновлено: 15:04 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/mvd-2009812934.html
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности - РИА Новости, 07.04.2025
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:58:00+03:00
2025-04-07T15:04:00+03:00
происшествия
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краснодарский край
ирина волк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 миллиарда рублей", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. По предварительным данным, с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей. "Полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников - в Уфе", - отметила Волк. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.
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происшествия, россия, краснодарский край, ирина волк, уфа, криминал
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ирина Волк, Уфа, Криминал
В Уфе задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

МВД: задержаны трое подозреваемых в теневом обналичивании более миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении троих уфимцев по факту незаконной банковской деятельности с оборотом свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Башкортостан совместно с сотрудниками регионального ФСБ России задержали троих уфимцев. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 миллиарда рублей", - рассказала Волк в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил один миллиард рублей.
"Полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников - в Уфе", - отметила Волк.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам предъявлено обвинение и избраны различные меры пресечения.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайИрина ВолкУфаКриминал
 
 
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