https://ria.ru/20250407/mvd-2009772541.html

МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге

МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 07.04.2025

МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге

Информация о стрельбе в школе Екатеринбурга является фейком, в реальности нетрезвый курьер принес коробку с бланками для школьного медпункта, оставил ее на... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:04:00+03:00

2025-04-07T12:04:00+03:00

2025-04-07T12:14:00+03:00

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Информация о стрельбе в школе Екатеринбурга является фейком, в реальности нетрезвый курьер принес коробку с бланками для школьного медпункта, оставил ее на посту, а охранник, увидев бесхозный предмет, нажал "тревожную кнопку", рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В понедельник в местных СМИ появилась информация, что неизвестный проник в школу №164 Екатеринбурга и якобы начал стрельбу, позднее в прессе уже заявили, что в учебное заведение "ворвался мужчина с подозрительной коробкой". "Информация о стрельбе в учебном заведении, о котором идет речь, не соответствует действительности. Это фейк, распространенный Telegram-каналами. В реальности курьер принес из больницы коробку с бланками для справок о прививках в школьный медпункт и не стал дожидаться, чтобы эту коробку забрали. Оставил на посту и ушел. Мужчина был в нетрезвом виде. Охранник нажал "тревожную кнопку", прибыли силовики, задержали гражданина и доставили в дежурную часть полиции, где его сейчас опрашивают", – сказал Горелых. Он отметил, что в отношении курьера заведено административное делопроизводство о появлении в общественном месте в нетрезвом виде. "Проверочным мероприятиям дан отбой, школа продолжила работу в штатном режиме. Чтобы не подвергать опасности детей и педагогов, на период проверки на улицу были выведены 729 человек", – заключил собеседник агентства.Как уточнили журналистам в региональном управлении СК, курьер не предъявил документы на посылку, поэтому охрана школы и вызвала правоохранителей. По факту инцидента следователи начали проверку по статье о хулиганстве."Утром в школу №164 приехал мужчина, который представился курьером. Он оказался пьяным, бросил на пол имевшуюся при нем коробку и сообщил, что там бомба. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали, возмутителя спокойствия увезли сотрудники Росгвардии. Сейчас учебный процесс нормализован", – прокомментировали агентству в горадминистрации.

https://ria.ru/20241227/volgograd-1991717079.html

https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html

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происшествия, екатеринбург, валерий горелых