Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 07.04.2025 (обновлено: 12:14 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/mvd-2009772541.html
МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге
МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге - РИА Новости, 07.04.2025
МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге
Информация о стрельбе в школе Екатеринбурга является фейком, в реальности нетрезвый курьер принес коробку с бланками для школьного медпункта, оставил ее на... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:04:00+03:00
2025-04-07T12:14:00+03:00
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Информация о стрельбе в школе Екатеринбурга является фейком, в реальности нетрезвый курьер принес коробку с бланками для школьного медпункта, оставил ее на посту, а охранник, увидев бесхозный предмет, нажал "тревожную кнопку", рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В понедельник в местных СМИ появилась информация, что неизвестный проник в школу №164 Екатеринбурга и якобы начал стрельбу, позднее в прессе уже заявили, что в учебное заведение "ворвался мужчина с подозрительной коробкой". "Информация о стрельбе в учебном заведении, о котором идет речь, не соответствует действительности. Это фейк, распространенный Telegram-каналами. В реальности курьер принес из больницы коробку с бланками для справок о прививках в школьный медпункт и не стал дожидаться, чтобы эту коробку забрали. Оставил на посту и ушел. Мужчина был в нетрезвом виде. Охранник нажал "тревожную кнопку", прибыли силовики, задержали гражданина и доставили в дежурную часть полиции, где его сейчас опрашивают", – сказал Горелых. Он отметил, что в отношении курьера заведено административное делопроизводство о появлении в общественном месте в нетрезвом виде. "Проверочным мероприятиям дан отбой, школа продолжила работу в штатном режиме. Чтобы не подвергать опасности детей и педагогов, на период проверки на улицу были выведены 729 человек", – заключил собеседник агентства.Как уточнили журналистам в региональном управлении СК, курьер не предъявил документы на посылку, поэтому охрана школы и вызвала правоохранителей. По факту инцидента следователи начали проверку по статье о хулиганстве."Утром в школу №164 приехал мужчина, который представился курьером. Он оказался пьяным, бросил на пол имевшуюся при нем коробку и сообщил, что там бомба. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали, возмутителя спокойствия увезли сотрудники Росгвардии. Сейчас учебный процесс нормализован", – прокомментировали агентству в горадминистрации.
https://ria.ru/20241227/volgograd-1991717079.html
https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых
МВД опровергло информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге

МВД назвало фейком информацию о стрельбе в школе в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Информация о стрельбе в школе Екатеринбурга является фейком, в реальности нетрезвый курьер принес коробку с бланками для школьного медпункта, оставил ее на посту, а охранник, увидев бесхозный предмет, нажал "тревожную кнопку", рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В понедельник в местных СМИ появилась информация, что неизвестный проник в школу №164 Екатеринбурга и якобы начал стрельбу, позднее в прессе уже заявили, что в учебное заведение "ворвался мужчина с подозрительной коробкой".
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом
27 декабря 2024, 16:34
"Информация о стрельбе в учебном заведении, о котором идет речь, не соответствует действительности. Это фейк, распространенный Telegram-каналами. В реальности курьер принес из больницы коробку с бланками для справок о прививках в школьный медпункт и не стал дожидаться, чтобы эту коробку забрали. Оставил на посту и ушел. Мужчина был в нетрезвом виде. Охранник нажал "тревожную кнопку", прибыли силовики, задержали гражданина и доставили в дежурную часть полиции, где его сейчас опрашивают", – сказал Горелых.
Он отметил, что в отношении курьера заведено административное делопроизводство о появлении в общественном месте в нетрезвом виде.
"Проверочным мероприятиям дан отбой, школа продолжила работу в штатном режиме. Чтобы не подвергать опасности детей и педагогов, на период проверки на улицу были выведены 729 человек", – заключил собеседник агентства.
Как уточнили журналистам в региональном управлении СК, курьер не предъявил документы на посылку, поэтому охрана школы и вызвала правоохранителей. По факту инцидента следователи начали проверку по статье о хулиганстве.
"Утром в школу №164 приехал мужчина, который представился курьером. Он оказался пьяным, бросил на пол имевшуюся при нем коробку и сообщил, что там бомба. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали, возмутителя спокойствия увезли сотрудники Росгвардии. Сейчас учебный процесс нормализован", – прокомментировали агентству в горадминистрации.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице
19 сентября 2024, 17:46
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала