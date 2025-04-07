https://ria.ru/20250407/mvd-2009721537.html

В МВД рассказали, чем грозит редактирование фото для паспорта

В МВД рассказали, чем грозит редактирование фото для паспорта - РИА Новости, 07.04.2025

В МВД рассказали, чем грозит редактирование фото для паспорта

Редактирование фото для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта, также недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T02:25:00+03:00

2025-04-07T02:25:00+03:00

2025-04-07T02:25:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Редактирование фото для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении паспорта, также недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза, говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. В МВД отметили, что с начала года в выдаче и замене российского паспорта по различным основаниям было отказано более 1,5 тысячам заявителей. "Одна из причин отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги по выдаче и замене внутрироссийского паспорта - это неправильно сделанная фотография... Не допускается редактирование изображения в целях улучшения внешнего вида лица или его художественной обработки", - говорится в материалах. Кроме того для людей, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Нельзя, чтобы глаза закрывала оправа очков. Также не допускается фотографирование с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз. В ведомстве напомнили, что фотография должна быть на белом фоне, без всяких посторонних предметов, а само изображение - четким, чтобы были видны все особенности лица.

https://ria.ru/20250329/pasport-2008134945.html

https://ria.ru/20250326/mvd-2007458446.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)