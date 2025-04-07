В России резко подешевел "Москвич 3"
"Авито Авто": "Москвич 3" в I квартале подешевел больше всех новых авто, на 18%
Московский автомобильный завод "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отечественный "Москвич 3" возглавил рейтинг новых автомобилей по снижению стоимости в РФ в первом квартале - средняя цена на него опустилась на 18,4% в годовом выражении, до 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авито Авто".
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"По данным "Авито Авто", средняя цена нового авто в первом квартале 2025 составила 2 959 900 рублей... Больше всего снизилась цена "Москвича 3" - на 18,4%", - говорится в сообщении.
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В первую тройку рейтинга по снижению цены также вошли китайский Chery Tiggo 4 Pro (-13,8%) и отечественная Lada Largus (-12,4%). При этом, по данным сервиса, средняя стоимость "Москвич 3" составила примерно 1,8 миллиона рублей, а моделей со второго и третьего места рейтинга - 2,1 миллиона и 1,7 миллиона рублей соответственно.
"Москвич" в целом стал лидером по снижению цены среди брендов - автомобили этой марки в среднем подешевели в первом квартале на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из моделей на вторичном рынке сильнее других потеряла в цене корейская Hyundai Solaris (-8,8%), а также японская Toyota Camry и российская Lada Kalina (-6,2% каждая). Средняя цена корейской модели составила чуть меньше одного миллиона рублей, "японца" - примерно 2,2 миллиона, а отечественной модели - 300 тысяч рублей.
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