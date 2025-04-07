https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html

В России резко подешевел "Москвич 3"

В России резко подешевел "Москвич 3" - РИА Новости, 07.04.2025

В России резко подешевел "Москвич 3"

Отечественный "Москвич 3" возглавил рейтинг новых автомобилей по снижению стоимости в РФ в первом квартале - средняя цена на него опустилась на 18,4% в годовом... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:19:00+03:00

2025-04-07T14:19:00+03:00

2025-04-07T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отечественный "Москвич 3" возглавил рейтинг новых автомобилей по снижению стоимости в РФ в первом квартале - средняя цена на него опустилась на 18,4% в годовом выражении, до 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авито Авто". "По данным "Авито Авто", средняя цена нового авто в первом квартале 2025 составила 2 959 900 рублей... Больше всего снизилась цена "Москвича 3" - на 18,4%", - говорится в сообщении. В первую тройку рейтинга по снижению цены также вошли китайский Chery Tiggo 4 Pro (-13,8%) и отечественная Lada Largus (-12,4%). При этом, по данным сервиса, средняя стоимость "Москвич 3" составила примерно 1,8 миллиона рублей, а моделей со второго и третьего места рейтинга - 2,1 миллиона и 1,7 миллиона рублей соответственно. "Москвич" в целом стал лидером по снижению цены среди брендов - автомобили этой марки в среднем подешевели в первом квартале на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тысяч рублей. Среди марок авто заметно доступнее стали корейские бренды: Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 8% от стоимости, а также Kia (-7,1%)", - уточнили в компании. Из моделей на вторичном рынке сильнее других потеряла в цене корейская Hyundai Solaris (-8,8%), а также японская Toyota Camry и российская Lada Kalina (-6,2% каждая). Средняя цена корейской модели составила чуть меньше одного миллиона рублей, "японца" - примерно 2,2 миллиона, а отечественной модели - 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html

https://ria.ru/20250404/avtomobili-2009450891.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, lada vesta, hyundai creta, kia rio, авито