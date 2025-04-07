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В России резко подешевел "Москвич 3" - РИА Новости, 07.04.2025
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14:19 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html
В России резко подешевел "Москвич 3"
В России резко подешевел "Москвич 3" - РИА Новости, 07.04.2025
В России резко подешевел "Москвич 3"
Отечественный "Москвич 3" возглавил рейтинг новых автомобилей по снижению стоимости в РФ в первом квартале - средняя цена на него опустилась на 18,4% в годовом... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отечественный "Москвич 3" возглавил рейтинг новых автомобилей по снижению стоимости в РФ в первом квартале - средняя цена на него опустилась на 18,4% в годовом выражении, до 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авито Авто". "По данным "Авито Авто", средняя цена нового авто в первом квартале 2025 составила 2 959 900 рублей... Больше всего снизилась цена "Москвича 3" - на 18,4%", - говорится в сообщении. В первую тройку рейтинга по снижению цены также вошли китайский Chery Tiggo 4 Pro (-13,8%) и отечественная Lada Largus (-12,4%). При этом, по данным сервиса, средняя стоимость "Москвич 3" составила примерно 1,8 миллиона рублей, а моделей со второго и третьего места рейтинга - 2,1 миллиона и 1,7 миллиона рублей соответственно. "Москвич" в целом стал лидером по снижению цены среди брендов - автомобили этой марки в среднем подешевели в первом квартале на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тысяч рублей. Среди марок авто заметно доступнее стали корейские бренды: Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 8% от стоимости, а также Kia (-7,1%)", - уточнили в компании. Из моделей на вторичном рынке сильнее других потеряла в цене корейская Hyundai Solaris (-8,8%), а также японская Toyota Camry и российская Lada Kalina (-6,2% каждая). Средняя цена корейской модели составила чуть меньше одного миллиона рублей, "японца" - примерно 2,2 миллиона, а отечественной модели - 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240812/avto-1965569986.html
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экономика, авто, россия, lada vesta, hyundai creta, kia rio, авито
Экономика, Авто, Россия, Lada Vesta, Hyundai Creta, Kia Rio, Авито
В России резко подешевел "Москвич 3"

"Авито Авто": "Москвич 3" в I квартале подешевел больше всех новых авто, на 18%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМосковский автомобильный завод "Москвич"
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Московский автомобильный завод "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отечественный "Москвич 3" возглавил рейтинг новых автомобилей по снижению стоимости в РФ в первом квартале - средняя цена на него опустилась на 18,4% в годовом выражении, до 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авито Авто".
«
"По данным "Авито Авто", средняя цена нового авто в первом квартале 2025 составила 2 959 900 рублей... Больше всего снизилась цена "Москвича 3" - на 18,4%", - говорится в сообщении.
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В первую тройку рейтинга по снижению цены также вошли китайский Chery Tiggo 4 Pro (-13,8%) и отечественная Lada Largus (-12,4%). При этом, по данным сервиса, средняя стоимость "Москвич 3" составила примерно 1,8 миллиона рублей, а моделей со второго и третьего места рейтинга - 2,1 миллиона и 1,7 миллиона рублей соответственно.
"Москвич" в целом стал лидером по снижению цены среди брендов - автомобили этой марки в среднем подешевели в первом квартале на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тысяч рублей. Среди марок авто заметно доступнее стали корейские бренды: Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 8% от стоимости, а также Kia (-7,1%)", - уточнили в компании.
Из моделей на вторичном рынке сильнее других потеряла в цене корейская Hyundai Solaris (-8,8%), а также японская Toyota Camry и российская Lada Kalina (-6,2% каждая). Средняя цена корейской модели составила чуть меньше одного миллиона рублей, "японца" - примерно 2,2 миллиона, а отечественной модели - 300 тысяч рублей.
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ЭкономикаАвтоРоссияLada VestaHyundai CretaKia RioАвито
 
 
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