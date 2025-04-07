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В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц - РИА Новости, 08.04.2025
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14:54 07.04.2025 (обновлено: 12:36 08.04.2025)
https://ria.ru/20250407/moskva-2009994491.html
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий ведутся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-07T14:54:00+03:00
2025-04-08T12:36:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий ведутся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц

В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКоммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий ведутся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Москве завершилось весеннее половодье
3 апреля, 15:50
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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