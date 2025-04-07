https://ria.ru/20250407/moskva-2009994491.html

В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц

В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц

Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий ведутся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-07T14:54:00+03:00

2025-04-07T14:54:00+03:00

2025-04-08T12:36:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий ведутся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html

москва

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва