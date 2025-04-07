https://ria.ru/20250407/moskva-2009994491.html
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий ведутся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-07T14:54:00+03:00
2025-04-07T14:54:00+03:00
2025-04-08T12:36:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий ведутся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250403/moskva-2009136836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц
В Москве ведутся работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий