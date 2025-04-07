https://ria.ru/20250407/moskva-2009896365.html

В Москве заключили под стражу мужчину, до смерти избившего младенца

В Москве заключили под стражу мужчину, до смерти избившего младенца - РИА Новости, 07.04.2025

В Москве заключили под стражу мужчину, до смерти избившего младенца

Мужчину, до смерти избившему младенца на северо-западе Москвы, заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:47:00+03:00

2025-04-07T19:47:00+03:00

2025-04-07T19:47:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мужчину, до смерти избившему младенца на северо-западе Москвы, заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его 50-летний дедушка, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее столичная прокуратура сообщила, что мужчине предъявлено обвинение, вину он признал частично. "С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве своего малолетнего внука. В судебном заседании фигурант не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, Целебеева Максима Николаевича арестовали на два месяца. "По версии следствия, Целебеев, находясь в квартире жилого дома, в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес множественные удары руками по телу малолетнего ребенка. От полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250311/telo-2004320873.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)