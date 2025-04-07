https://ria.ru/20250407/moskva-2009749391.html

В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров

В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров - РИА Новости, 07.04.2025

В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров

Снежный покров в некоторых районах Москвы вырос до 13 сантиметров, в Подмосковье его высота местами увеличилась до 16 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:51:00+03:00

2025-04-07T09:51:00+03:00

2025-04-07T09:51:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

можайск

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91337/93/913379323_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_737327524e221a39c054387e3cc46030.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Снежный покров в некоторых районах Москвы вырос до 13 сантиметров, в Подмосковье его высота местами увеличилась до 16 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате обильных снегопадов сформировавшийся в Москве в воскресенье снежный покров на ВДНХ за сутки вырос с 5 до 9 сантиметров. В Тушине сейчас 11 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, – 13 сантиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в подмосковном Можайске снежный покров составляет 8 сантиметров, в Серпухове – 9 сантиметров, в Волоколамске – 11 сантиметров, в Павловском Посаде – 12 сантиметров, в Михайловском – 13 сантиметров, в Черустях – 16 сантиметров. При этом он продолжит медленно расти до середины недели.

https://ria.ru/20250406/moskva-2009622625.html

москва

московская область (подмосковье)

можайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), можайск, евгений тишковец, погода