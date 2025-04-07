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В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров - РИА Новости, 07.04.2025
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09:51 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/moskva-2009749391.html
В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров
В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров - РИА Новости, 07.04.2025
В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров
Снежный покров в некоторых районах Москвы вырос до 13 сантиметров, в Подмосковье его высота местами увеличилась до 16 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:51:00+03:00
2025-04-07T09:51:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
можайск
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Снежный покров в некоторых районах Москвы вырос до 13 сантиметров, в Подмосковье его высота местами увеличилась до 16 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате обильных снегопадов сформировавшийся в Москве в воскресенье снежный покров на ВДНХ за сутки вырос с 5 до 9 сантиметров. В Тушине сейчас 11 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, – 13 сантиметров", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в подмосковном Можайске снежный покров составляет 8 сантиметров, в Серпухове – 9 сантиметров, в Волоколамске – 11 сантиметров, в Павловском Посаде – 12 сантиметров, в Михайловском – 13 сантиметров, в Черустях – 16 сантиметров. При этом он продолжит медленно расти до середины недели.
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москва, московская область (подмосковье), можайск, евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Можайск, Евгений Тишковец, Погода
В Москве снежный покров вырос до 13 сантиметров

Снежный покров в Москве достиг 13 сантиметров, в Подмосковье — 16 сантиметров

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПоследствия снегопада в Москве
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Последствия снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Снежный покров в некоторых районах Москвы вырос до 13 сантиметров, в Подмосковье его высота местами увеличилась до 16 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате обильных снегопадов сформировавшийся в Москве в воскресенье снежный покров на ВДНХ за сутки вырос с 5 до 9 сантиметров. В Тушине сейчас 11 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, – 13 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в подмосковном Можайске снежный покров составляет 8 сантиметров, в Серпухове – 9 сантиметров, в Волоколамске – 11 сантиметров, в Павловском Посаде – 12 сантиметров, в Михайловском – 13 сантиметров, в Черустях – 16 сантиметров. При этом он продолжит медленно расти до середины недели.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)МожайскЕвгений ТишковецПогода
 
 
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