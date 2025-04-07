Рейтинг@Mail.ru
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:39 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/moskva-2009738051.html
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы - РИА Новости, 07.04.2025
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы
Наземный городской транспорт украсили в Москве к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:39:00+03:00
2025-04-07T08:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наземный городской транспорт украсили в Москве к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Совсем скоро наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты сделали новое оформление для автобусов и электробусов. Мы украшаем городской транспорт в преддверии праздника по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что всего в честь юбилея Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов.
https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы

В Москве украсили автобусы и электробусы к юбилею Победы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наземный городской транспорт украсили в Москве к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Совсем скоро наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты сделали новое оформление для автобусов и электробусов. Мы украшаем городской транспорт в преддверии праздника по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что всего в честь юбилея Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Москве запустят акцию "Помощь нашим героям"
10 февраля, 09:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей Собянин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала