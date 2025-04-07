https://ria.ru/20250407/moskva-2009738051.html

В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы

В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы - РИА Новости, 07.04.2025

В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы

Наземный городской транспорт украсили в Москве к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:39:00+03:00

2025-04-07T08:39:00+03:00

2025-04-07T08:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наземный городской транспорт украсили в Москве к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Совсем скоро наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты сделали новое оформление для автобусов и электробусов. Мы украшаем городской транспорт в преддверии праздника по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что всего в честь юбилея Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов.

https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне