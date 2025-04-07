https://ria.ru/20250407/moskva-2009738051.html
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы - РИА Новости, 07.04.2025
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы
Наземный городской транспорт украсили в Москве к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:39:00+03:00
2025-04-07T08:39:00+03:00
2025-04-07T08:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наземный городской транспорт украсили в Москве к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Совсем скоро наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты сделали новое оформление для автобусов и электробусов. Мы украшаем городской транспорт в преддверии праздника по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что всего в честь юбилея Великой Победы в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов.
https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве украсили наземный транспорт к юбилею Победы
В Москве украсили автобусы и электробусы к юбилею Победы