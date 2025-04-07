https://ria.ru/20250407/moskva-2009731940.html

В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик

В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 07.04.2025

В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик

До 38% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T07:12:00+03:00

2025-04-07T07:12:00+03:00

2025-04-07T07:12:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

павловский посад

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. До 38% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "В Москве за сутки выпало около 1/3 от месячной нормы осадков, в Подмосковье – более половины, в Центральной России – 70%. За минувшие сутки в столичном регионе выпала порция аномальных осадков. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров, МГУ – 13 миллиметров, на Балчуге – 14 миллиметров, что составляет 27-38% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах – 15 миллиметров, Серпухове – 19 миллиметров, Михнево -21 миллиметр, Черустях – 22 миллиметра, а это 56% от нормы небесной влаги.

https://ria.ru/20250407/vilfand-2009728472.html

москва

московская область (подмосковье)

павловский посад

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общество, москва, московская область (подмосковье), павловский посад, евгений тишковец