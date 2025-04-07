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В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 07.04.2025
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07:12 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/moskva-2009731940.html
В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик
В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 07.04.2025
В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик
До 38% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T07:12:00+03:00
2025-04-07T07:12:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
павловский посад
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. До 38% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "В Москве за сутки выпало около 1/3 от месячной нормы осадков, в Подмосковье – более половины, в Центральной России – 70%. За минувшие сутки в столичном регионе выпала порция аномальных осадков. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров, МГУ – 13 миллиметров, на Балчуге – 14 миллиметров, что составляет 27-38% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах – 15 миллиметров, Серпухове – 19 миллиметров, Михнево -21 миллиметр, Черустях – 22 миллиметра, а это 56% от нормы небесной влаги.
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московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), павловский посад, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Павловский Посад, Евгений Тишковец
В Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков, заявил синоптик

Тишковец: в Москве за сутки выпало до 38% от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. До 38% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Москве за сутки выпало около 1/3 от месячной нормы осадков, в Подмосковье – более половины, в Центральной России – 70%. За минувшие сутки в столичном регионе выпала порция аномальных осадков. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров, МГУ – 13 миллиметров, на Балчуге – 14 миллиметров, что составляет 27-38% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах – 15 миллиметров, Серпухове – 19 миллиметров, Михнево -21 миллиметр, Черустях – 22 миллиметра, а это 56% от нормы небесной влаги.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Вильфанд спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москву
Вчера, 05:39
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Павловский ПосадЕвгений Тишковец
 
 
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