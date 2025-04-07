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В переход в метро "Парк Победы" в Москве влетела "газель"
В переход в метро "Парк Победы" в Москве влетела "газель" - РИА Новости, 07.04.2025
В переход в метро "Парк Победы" в Москве влетела "газель"
Грузовая "газель" влетела в подземный переход станции метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T06:46:00+03:00
2025-04-07T06:46:00+03:00
2025-04-07T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Грузовая "газель" влетела в подземный переход станции метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. ДТП произошло по направлению в область.Машина сильно повреждена. Кузов снесло потолком подземного перехода.Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля. Внутри зажат еще один человек, очевидцы пытаются помочь ему выбраться.Станция метро "Парк Победы" работает в штатном режиме. В переходе частично ограничили вход — закрыли одну лестницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
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Грузовая "Газель" в подземном переходе в метро "Парк Победы" в Москве
Грузовая "Газель" влетела в подземный переход в метро "Парк Победы" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Машина сильно повреждена. Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля, внутри зажат еще один человек, очевидцы пытаются помочь ему выбраться.
2025-04-07T06:46
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происшествия, москва
В переход в метро "Парк Победы" в Москве влетела "газель"
В подземный переход на станции метро "Парк Победы" в Москве въехала "газель"
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Грузовая "газель" влетела в подземный переход станции метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП произошло по направлению в область.
Машина сильно повреждена. Кузов снесло потолком подземного перехода.
Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля. Внутри зажат еще один человек, очевидцы пытаются помочь ему выбраться.
Станция метро "Парк Победы" работает в штатном режиме. В переходе частично ограничили вход — закрыли одну лестницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.