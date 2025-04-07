https://ria.ru/20250407/moskva-2009731018.html

В переход в метро "Парк Победы" в Москве влетела "газель"

В переход в метро "Парк Победы" в Москве влетела "газель" - РИА Новости, 07.04.2025

В переход в метро "Парк Победы" в Москве влетела "газель"

Грузовая "газель" влетела в подземный переход станции метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T06:46:00+03:00

2025-04-07T06:46:00+03:00

2025-04-07T13:33:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009735517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_951144ef7c0acea4bd61dee7de97a4f6.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Грузовая "газель" влетела в подземный переход станции метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. ДТП произошло по направлению в область.Машина сильно повреждена. Кузов снесло потолком подземного перехода.Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля. Внутри зажат еще один человек, очевидцы пытаются помочь ему выбраться.Станция метро "Парк Победы" работает в штатном режиме. В переходе частично ограничили вход — закрыли одну лестницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

https://ria.ru/20250406/moskva-2009712555.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Грузовая "Газель" в подземном переходе в метро "Парк Победы" в Москве Грузовая "Газель" влетела в подземный переход в метро "Парк Победы" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Машина сильно повреждена. Водитель смог самостоятельно выйти из автомобиля, внутри зажат еще один человек, очевидцы пытаются помочь ему выбраться. 2025-04-07T06:46 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва